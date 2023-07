Július 16-tól irányítja a Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkáját dr. Tartott Zsolt alezredes. Korábban több mint három hónapig megbízott vezető volt, a kinevezés véglegesítése a hónap közepén történt meg. A főtiszt 1995 óta szolgál a rendőrség kötelékében, végigjárta a szakmai beosztásokat. Elvégezte a rendőr szakközépiskolát Szegeden, majd a Rendőrtiszti Főiskolát, ezt követően a Szegedi Tudományegyetem jogi karán szerzett diplomát. Az évtizedek során a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársaként volt körzeti megbízott, később a körzeti megbízottak vezetője, nyomozó, majd a megyei mélységi ellenőrzési osztálynál alosztályvezető, ezután visszatérve a kiskunhalasi kapitányságra a közrendvédelmi osztály osztályvezetője, a kapitányság helyettes vezetője, illetve a napokban a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vezetőjévé nevezte ki a megye főkapitánya.

A négygyermekes családapa Balotaszállásról jár be naponta dolgozni Kiskőrösre. Kérdésünkre, hogy miért is választotta a rendőri hivatást, így válaszolt.

– Gyerekkorom óta az motivált erre a pályára, hogy segíteni tudjak a bajba jutott embereknek – mondta. Illetve történt egy baleset, amely megerősítette a döntését. Középiskolás volt, amikor egy ittas autós elütötte. Az illető segítségnyújtás nélkül elhajtott. A kiérkező rendőrök gyorsan megtalálták a sofőrt, szakszerűen intézkedtek, és a sérült orvosi ellátásáról is gondoskodtak. Édesapja pénzügyőr volt, így a kelebiai származású kapitány gyakran találkozott olyan személyekkel, akik fegyveres testületek elismert tagjai voltak.

Amikor dr. Tartott Zsolt járőrként, majd körzeti megbízottként szolgált, akkor tapasztalta meg testközelből, hogy az embereknek milyen esetekben van igazán szüksége rendőri segítségre. A rendőri iskolák elvégzése után Szegeden, az egyetem jogi karán szerzett diplomát. Hogy miért is tette? Kíváncsi volt arra, hogy képes-e elvégezni. Mint mondta, a jogi ismeretek a napi munka során nagyon hasznosak számára.

Hogy a rendőrségen belül mely területre vágyott?

– Pályám során több szakterületen is dolgoztam, egyiket sem tartom kevésbé fontosabbnak a másiknál. A jelenlegi beosztásomban minden eddig megszerzett tapasztalatomra szükségem van. Úgy gondolom, hogy bármely rendőrkapitányság vezetése nagy kihívás és nagy felelősség is egyben. Mindig van hova fejlődni, és sokat kell tenni azért, hogy a közbiztonság terén elért eredményeket meg tudjuk tartani – mondta a parancsnok.

Kiskőrös és környéke közbiztonság szempontjából viszonylag nyugodt térség. A kapitányság illetékességi területe kevésbé fertőzött bűnügyileg, nem jellemzőek az erőszakos bűncselekmények. Komoly munkába kerül, hogy ez a nyugalom fennmaradjon, és hogy például Kiskőrösön éjszaka biztonságosan végig lehessen menni az utcán – fogalmazott az alezredes. Nagy visszatartó erővel bír, ha a bűnözők látják, hogy a bűnelkövetés után a tettes gyorsan az igazságszolgáltatás elé kerül. Megemlítette azt is, hogy a Kunsági borvidék egyik központjában, Kiskőrösön és más településeken is még magas az ittas vezetők száma. Ezek kiszűrése továbbra is kiemelt feladata a kapitányság munkatársainak.

Hogyan látja a napi ügyeket a parancsnok?

– Azt látom, folyamatosan újabb kihívásokkal kell szembenéznünk, és hogy ne kerüljünk lépéshátrányba a bűnelkövetőkkel szemben, nekünk is nyitottnak kell lennünk a változásokra. Példaként említeném az online térben elkövetett bűncselekmények ugrásszerű emelkedését. Erre gyorsan reagálnia kell a rendőrségnek, és képeznünk kell magunkat, mert a virtuális világ egy teljesen új, gyorsan változó terület – mondta.

Kérdésünkre, hogy a telefonját kikapcsolja-e időnként, nemmel válaszolt.

– Sok kollégámhoz hasonlóan természetesen az én mobiltelefonom is a nap 24 órájában elérhető

– mondta.

S hogy a két fia és a lányai közül vajon követi-e valamelyikük a pályán, mosolyogva annyit válaszolt, nem tudja. A legkisebb lánya még nyolc hónapos, a legnagyobb fia nyolcadik osztályból ballagott.

– Az idő majd eldönti – mondta dr. Tartott Zsolt, a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vezetője.

Szakmai önéletrajz dióhéjban

1995. február 1-től 2023. február 28-ig: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság keretén belül különböző beosztásokban szolgált

1995–1997: a szegedi rendőr szakközépiskolán tanult

2003–2007: közrendvédelmi szervező, Rendőrtiszti Főiskolát végez

2008–2013: a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karon szerzett diplomát

2007. augusztus 1-től 2009. január 31-ig: a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság bűnügyi nyomozója

2009. február 1-től 2015 július 15-ig: a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály alosztályvezetője

2015. július 16-tól 2023. február 28-ig: a Közrendvédelmi Osztály osztályvezetője

2016-tól: kapitányságvezető helyettes

2023. március 1.: a Kiskőrösi Rendőrkapitányság megbízott vezetője

2023. július 16.: a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vezetője