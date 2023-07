Az ítélet lényege szerint a 21 éves férfi és 26 éves nő, ismerősük ajánlására személyenként 30 ezer forintért a szerb-magyar határ térségéből az osztrák határhoz szállították a menekülteket azért, hogy Ausztriába jussanak. A vádlottak ismerőse az Egyesült Királyság területén vett részt nemzetközi bűnözői csoport tevékenységében, ami Szerbia területéről az Európai Unió államaiba juttat illegális migránsokat. A tevékenységet egy arab szervező koordinálta. A közlemény szerint az egyes szállítások alatt telefonos kapcsolatot tartottak a bűnözői csoport tagjaival és internetes alkalmazást is használtak, a fuvardíjat utalással egyenlíthették ki a szolgáltatást igénybe vevő határsértők. A vádlottak a migránsokat a déli államhatár közelében egy erdős külterületi szakaszon vették fel, a célállomás pedig Ólmod, Horvátzsidány, Lövő, Peresznye térségében volt. A vádlottak több szállítást is lebonyolítottak 2021 februárjában, ugyanakkor számos esetben a szállítást nem tudták végrehajtani, illetve olyan is előfordult, hogy autójuk elakadt egy erdős területen. A szállításokért természetesen pénzt kaptak.

2021. március 1-jén egy teherautóval próbáltak szállítani, de a jármű nem volt alkalmas csoportos személyszállításra: nem volt felszerelve megfelelő számú rögzített üléssel, a vezető és a szállított személyek közötti állandó összeköttetést biztosító jelzőkészülékkel és a raktérben nem volt szellőzés. A járműbe nyolc szír állampolgár, köztük egy kiskorú gyermek szállt be, akik a szerb-magyar határt engedély nélkül lépték át. Menet közben a jármű kuplung szerkezete rendellenes működést jelzett, a motortérből pedig füst szivárgott, mire az autó félreállt az M9-es úton.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság járőrei intézkedtek, és arról kérdezték a sofőrt, hogy szállítanak-e valamit a raktérben. Az ítélet szerint a férfi erre határozott nemmel felelt és megpróbálta beindítani a járművet.

A járőrök felszólították a vádlottakat, hogy hagyják el a járművet és nyissák ki a rakterét, ugyanis már füstölt a motor és égett szag terjengett.

A férfi közölte, hogy a hátsó ajtó beszorult, ezért nem nyitható. Az intézkedő járőrnek sem sikerült kinyitni, ezért tűzoltókat kért a helyszínre egyúttal felszólította a férfit a raktér kulcsának átadására, ő azonban szándékosan beletörte a kulcsot a gyújtáskapcsolóba és folyamatosan azt állította, hogy üres a raktér, de a járőrök hallották, hogy a raktérből dörömbölés és kiabálás hallatszik. Végül a menekültekkel együtt sikerült kinyitni a hátsó ajtót és elhagyhatták a járművet. Mindezt a vádlottak a szalagkorlátnak támaszkodva nézték végig. A tűzoltók eloltották a tüzet, az oltás megkezdésekor a jármű már teljes terjedelmében égett.

A közlemény szerint a vádlottak az embercsempészéssel több mint 371 ezer forintot keresett, míg az elsőrendű vádlottnak további csaknem 1,2 millió forint haszna volt a tevékenységből.