Egyre több a szabadtéri tűz Bács-Kiskunban is

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben már eddig is tűzgyújtási tilalom volt, amit kiterjesztettek Heves-, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdu-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegyékre is. Az intézkedést az indokolta, hogy továbbra sem várható elegendő csapadék. Ugyanakkor a kánikula miatt megnőtt a kockázata az intenzívebb, gyorsan terjedő felszíni tüzek kialakulásának mind az erdőkben, mind a mezőgazdasági területeken, s ezekből a tüzekből könnyen alakulhatnak ki koronatüzek is.

A képek Kunbaja külterületén készültek ahol néhány nappal kigyulladt az erdő aljnövényzete valamint tarló égett körülbelül 6-8 hektáron Fotó: Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Facebook-oldala

A körülményeket mérlegelve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével – szerdától kihirdette a fokozott tűzveszélyt, egyidejűleg tűzgyújtási tilalmat rendelt el a felsorolt vármegyékre. A Nébih arra kéri az embereket: ne dobják ki a cigarettacsikkeket a gépkocsiból, mert azok hamar meggyújtják az út menti növényzetet. Továbbá belterületen is érdemes elkerülni a nagy lángmagasságú tüzek gyújtását, hiszen a füsttel felszálló égő zsarátnokok több száz méterre is képesek tüzet okozni. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás ideje alatt szintén nem szabad tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint: idén eddig 3874 tűz keletkezett a szabadban, ezek során több mint ezernyolcszáz hektárnyi terület égett le. A tűzesetekben kilenc ember sérült meg. A legtöbb szabadtéri tűz Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a legkevesebb pedig Vas vármegyében volt. Az idei szabadtéri tüzek csaknem fele az erdő- és mezőgazdaságot érintette. Több tűz keletkezett az aratással összefüggésben, harminc helyen összesen 3100 bála égett. Kigyulladt munkagépek miatt is riasztották a tűzoltókat, az év eddig eltelt időszakában 16 traktor, 11 kombájn, 3 bálázó és 4 mezőgazdasági rakodógép égett. Aratás előtt tizenhat helyen, összesen 42 hektáron gabona vált a lángok martalékává. Bár az idei, csapadékosabb évben kevesebb szabadtéri tűz keletkezett, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kellene a betakarítási munkák közben odafigyelni a tűzmegelőzésre. A mögöttünk hagyott hétvégén is riasztották szabadtéri tüzekhez a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit, volt, ahol betakarítás közben csaptak fel a lángok. A katasztrófavédelem idén is kiemelt figyelmet fordít az agráriumban keletkező tüzek megelőzésére. A hatósági szakemberek nemcsak ellenőrzik a mezőgazdasági gépeket, hanem az évről évre előforduló hibák kiküszöbölése érdekében a hatósági ellenőrzések mellett tűzbiztonsági konzultációs lehetőségeket is biztosítanak a gazdák számára. Továbbra is fontos a munka megkezdése előtt ellenőrizni a kipufogórendszert, mert a sérült illesztéseknél, lyukaknál kiáramló forró kipufogógáz meggyújthatja a növényzetet. Az üzemanyag-ellátó és olajtovábbító rendszereket is ellenőrizni kell, mert a kiszabadult kenőanyag vagy üzemanyag könnyen tüzet okozhat. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a munkagépek elektromos vezetékeinek szigetelésére, valamint a kombájnok földelésére, a munkagépek tisztán tartására. Egyre több szabadtéri tűzhöz vonulnak a tűzoltók Bács-Kiskunban is Az elmúlt pár napban sok dolguk akadt vármegyénk tűzoltóinak is. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint: egy hektáros területen égett akácerdő aljnövényzete kedden, Kisszállás külterületén. Kömpöc határában egy bálázó és körülötte száz négyzetméteren tarló égett, kedden. Háromszáz négyzetméteren gabonatábla égett hétfőn Tázlár külterületén, Felsőlajoson pedig négy hektáros területen kigyulladt ki az avar. Mintegy három hektáron égett az avar, a gaz hétfőn Tiszaalpár környékén. A héten a felsoroltakon túl, már tucatnyi esetben riasztották a tűzoltókat száraznövényzet tüzéhez. A tűzoltó egységek valamennyi tüzet megfékezték.

