A vádirat szerint a lajosmizsei férfi 2021 júliusától kezdődően egy éven át a lajosmizsei lakásában várta a kristályt vásárló vevőit. A vádlott a kábítószert 0,1 gramm tömegű alufólia pakkokba csomagolta és adagonként ezer forintért értékesítette.

A férfi több mint 10 embernek értékesített a kábítószerből, közülük ketten is 18 év alattiak voltak. Az elkövető mindkét kiskorúról tudta, hogy még nem töltötték be a 18. életévüket, ennek tudatában is adott el nekik kábítószert. Egyikük ráadásul a vádlott rendszeres vásárlója volt, legalább 60 alkalommal vásárolt tőle kristályt. A kiskorú vevő azonban még így is jelentősen elmaradt a férfi legnagyobb vásárlójától, aki kilenc hónap alatt 150 pakk kristályt vásárolt.

A férfi egy év alatt közel negyed millió forintot keresett a kábítószer értékesítésével.

A férfi tevékenységének a kecskeméti rendőrök akciója vetett véget, akik 2022. augusztus 2. napján elfogták és őrizetbe vették.

Az ügyészség a jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló férfit kábítószer-kereskedelem bűntettével, valamint 18. életévét be nem töltött fiataloknak kábítószer átadásával elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását és az értékesítésből befolyt vagyon erejéig vagyonelkobzás alkalmazását indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.