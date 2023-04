Kecskeméten, a Kossuth körút egyik házát látogatta meg egy váratlan vendég még csütörtökön hajnalban. Mivel a melléképületet nyitva találta, így bement és különböző dolgokat akart ellopni, de a tulajdonos észrevette a mozgást és azonnal értesítette a kecskeméti rendőröket. A járőrök azonnal a helyszínre mentek, ahol tetten érték és elfogták a betörőt. Az intézkedés során az is kiderült, hogy a 24 éves férfi elfogás előtt már egy fűnyírót is ellopott a házból, amelyet a nyomozók megtaláltak és vissza is adtak tulajdonosának. A 24 éves férfival szemben lopás miatt indult büntetőeljárás – közölte a rendőrség.

Pár órával később ismét a kecskeméti rendőrök segítségét kérték, mivel a Bethlen körúton egy nyitott teherautóból ismeretlen elkövető ellopott egy borítékot, amiben körülbelül egymillió forint volt. Nem telt el sok idő és az adatgyűjtés meg is hozta az eredményét, ugyanis a kamerafelvételek segítségével beazonosították a tolvajt, akit el is fogtak a rendőrök. Az ellopott pénzt visszaadták a tulajdonosának. A 43 éves férfit lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a kecskeméti nyomozók.