Mint írják, 2022-ben lakástüzekben 92 ember vesztette életét, hat emberrel több, mint az előző évben. Átlagosan négynaponta szedett áldozatot a tűz. 635 ember sérült meg, 8 százalékkal több, mint egy évvel korábban, többségük a belélegzett füst miatt. A lakástüzek eloltásához 14 636 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltóknak összesen 4 974 órára volt szükségük az oltáshoz. A leghosszabb beavatkozás tizenhárom órán át tartott: áprilisban egy pécsi társasház garázsában keletkezett tűz, a lángok pedig átterjedtek a garázs feletti lakásokra. A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 327 lakástűz után indult tűzvizsgálat.

A leggyakrabban nyílt láng használata, elektromos probléma, a fűtési rendszer hibája, főzés, vagy dohányzás vezetett tűzhöz. 158 otthon viszont szándékos gyújtogatás miatt gyulladt ki, 13 százalékkal kevesebb, mint az előző évben.

A közleményből kitér arra is, hogy 512 esetben panelház valamelyik lakásában keletkezett tűz, ez 3 százalékkal kevesebb, mint 2021-ben. 967 alkalommal a kéményből indult ki a tűz, ami 2 százalékos csökkenés a korábbi év kéménytüzeihez képest. 352 kigyulladt épületben gázpalackok is voltak, amelyek nehezítették az oltást.

Mint arról mi is beszámoltunk, ilyen esettel találkoztak a soltvadkerti önkormányzati és a kiskőrösi hivatásos tűzoltók is, amikor december közepén Soltvadkertre riasztották őket, ahol lángra kapott egy melléképület, ahol két gázpalack is felrobbant.

November elején mi is megírtuk, hogy egy garai lakás gyulladt ki, amelyben egy magatehetetlen ember tartózkodott a tűz keletkezése alatt. Két járművel tíz tűzoltó vonult a Kossuth Lajos utcai sorházhoz. A tűzoltók az egyik lakásban egy korábbi tűz még parázsló nyomait és egy holttestet találták. A tűzeset áldozata nagy valószínűséggel füstmérgezést szenvedett – tudtuk meg Mukics Dániel tűzoltó alezredestől, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjétől.