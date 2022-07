Frissítés (18:40):

Nem hivatalos információnk szerint egy tűzoltásban résztvevő civil önkéntes megsérült az oltás során, úgy tudjuk, hogy méhek csipkedték össze. A KEFAG Zrt. munkatársai juttaták el a bázispontra, ahonnan mentőautó szállította el.

A nagy kiterjedésű erdőtűz közeléből ki kellett telepíteni egy állatotthont és egy kutyapanziót is, ahonnan 50 kutyát, macskát és egyéb házikedvencet szállítottak el. Információnk szerint az állatok biztonságban vannak, nagyon sokan, többek között egy másik halasi állatotthon is felajánlotta segítségét.

Frissítés (17:26):

Nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók a lángok oltásán Kiskunhalas külterületén, ahol ahol nagy területen kigyulladt az erdő. A lángok a fák koronájába is belekaptak. A helyszínen vannak a kiskunhalasi, a kiskunmajsai, a kiskőrösi, a kalocsai, a kiskunfélegyházi, a bajai, a szekszárdi, a ruzsai, a kisteleki és a szegedi hivatásos, a soltvadkerti önkormányzati, valamint a kiskunhalasi önkéntes tűzoltók. A helyszínre tartanak még a paksi, a nagybaracskai hivatásos és a mélykúti önkéntes tűzoltók is. Az egységek vízsugarakkal, homokkal és kéziszerszámokkal oltják a lángokat. A tűzoltók munkáját erőgépek is segítik. Az erdős területre jellemző, rosszul járható terepviszonyok, és a szél is nehezíti a tűz oltását.

Frissítés (16:12):

Huszonkét tűzoltóegység dolgozik jelenleg a lángok oltásán Kiskunhalas külterületén, ahol nagy területen lángol az erdő. A helyszínen vannak a kiskunhalasi, a kiskunmajsai, a kiskőrösi, a kalocsai, a kiskunfélegyházi, a bajai, a szekszárdi, a ruzsai, a kisteleki és a szegedi hivatásos, a soltvadkerti önkormányzati, valamint a kiskunhalasi önkéntes tűzoltók. Az egységek nagy erőkkel oltják a lángokat. A szél és az erdős területre jellemző, rosszul járható terepviszonyok nehezítik az oltást. A tűz közeli tanyákat veszélyeztet.

Korábban írtuk:

Nagy területen lángol az erdő Kiskunhalas határában. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a kiskunhalasi és a kiskunmajsai hivatásos, valamint a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók. Az egységek oltják a lángokat. A helyszínre tartanak még a kiskőrösi, a kalocsai, a kiskunfélegyházi, a ruzsai és a szegedi hivatásos tűzoltók is – írja a katasztrófavédelem.

A tűzoltók és a rendőrök arra kérik a közlekedőket, hogy ne álljanak meg nézelődni az érintett terület közelében, mert az nagy mértékben megnehezíti a szakemberek munkáját.

Helyszíni információ alapján három közeli tanyát védenek a lángoktól a tűzoltók, akik drónnal is figyelik a tűz terjedését.

A tűzoltók külön egységgel védenek egy olajkutat is, amely mellett egy külön tartályban nagy mennyiségű olajszármazék van letárolva.