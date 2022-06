Frissítés (19:25):

Az első baleset a sztráda Budapest felé vezető oldalán a 108-as kilométernél történt, ahol két autó ütközött. A rendőrségi tájékoztatás során kiderült, egy embercsempész okozott utoléréses balesetet. A gépkocsiban ülő hét migráns a helyszínről elmenekült, őket rendőrségi helikopterrel is keresik. A rendőrök itt még be sem fejezték a helyszínelést, amikor néhány kilométerrel arrébb négy autó ütközött, közülük az egyik a tetejére borult, ebben kettő személy sérült meg. A két baleset miatt teljesen lezárták az M5-ös érintett szakaszát, ami miatt hatalmas sor torlódott fel. A helyszínre érkező rendőrök, mentők, tűzoltók is csak nagyon nehezen tudták megközelíteni a helyszínt, mert az álló járművek minden sávot elfoglaltak.