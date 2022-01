A nyomozás során kiderült, hogy a megtaláló egyben a tolvaj. A férfi először ellopta az asztalról az értékeket, hazament, és az udvaron egy zacskóba rejtette. Majd visszament a vendégségbe a már kifosztott „talált tárggyal”. Arra is fény derült, hogy egy 50 ezer forintot rejtő borítékot is ellopott, amit korábban ajándékba adott párjával a keresztelőre. A tolvajt elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a Solti Rendőrőrs nyomozói. A 39 éves helybéli beismerő vallomást tett, és megtérítette az okozott kárt a sértetteknek. A férfivel szemben szabálysértési és büntetőeljárást is folytattak a lopások miatt. Az egyenruhások befejezték a nyomozást, és az iratokat megküldték az illetékes ügyészség, valamint bíróság részére.