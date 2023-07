Az MTI-hez hétfőn reggel eljuttatott figyelmeztetésben azt írták, hétfőn a középső és déli megyékben általában 27, kiemelten a Dél-Alföldön 29, az ország más részein 25-26 fok körül alakul a napi középhőmérséklet.

A meteorológiai szolgálat azt is írta, hétfőn elsősorban és nagyobb számban az ország északi felén, a nap második felében lehetnek zivatarok, de elvétve másutt sem lehet kizárni kialakulásukat. A zivatarokhoz viharos, 60-80 kilométer/órás széllökések, 1-2 centiméteres jéggel járó jégesők, és helyenként felhőszakadás is társulhat. Az északkeleti tájakon késő délutántól – nagyobb bizonytalanság mellett – heves zivatar előfordulására is van esély, ezért Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területére másodfokú figyelmeztetést adtak ki heves zivatarok veszélye miatt.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint hétfőn sok napsütésre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 38 fok között várható, de délkeleten egy-egy helyen 39 fok sem kizárt. Késő estére 22 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.