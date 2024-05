A köszöntők után Szabó Mátyás előadóművész gitáros énekműsora következett, amibe a babákat és a szülőket is bevonta, de a gyermekek a HírösNagyikkal is múlathatták az időt. A program sikerét a díszteremben ülő megannyi szülő is alátámasztotta, akik a dresszkódnak eleget téve fehér és rózsaszínű ruhákat vettek fel, jelezve a kecskeméti összetartást. A rendezvény végén értékes nyereményeket sorsoltak ki a programokon aktívan résztvevők között.