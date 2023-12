A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében két pályázatot is elnyert a pálmonostori önkormányzat. A Katona József Művelődési Ház felújítására és bővítésére 100 millió forintot nyert a település. A projekt során a régi szabadtéri színpad helyett egy új, fedett színpadot és nézőteret építenek a művelődési ház udvarán. A pálmonostoriak régi vágya teljesül ezzel, hiszen eddig a falunapok és egyéb rendezvények alkalmával mindig sátrat kellett állítani, így viszont a korszerű, fedett színpad és nézőtér megépülésével komfortosabban tudják a közösségi eseményeket megrendezni. Ezzel párhuzamosan kialakítanak egy úgynevezett gasztrosarkot is az intézmény udvarán: építenek egy szabadtéri kemencét, előkészítő helyiséggel, sparhelttal együtt. Mindezek mellett parkosítják is a művelődési ház udvarát, ahol olyan sétányokat is kialakítanak, ahol a mozgáskorlátozottak kerekesszékkel is közlekedni tudnak – sorolta Cseszkó László. Elmondta még, hogy a beruházás során felújítják a művelődési ház tetőszerkezetét is, amiről első lépésként lebontották a veszélyes hulladéknak számító azbeszt palatetőt. A felújított tetőre napelemek kerülnek, illetve az épületbe légkondicionálókat is felszerelnek, amivel télen fűtik nyáron pedig hűtik a nagytermet illetve az informatikai termet. Mindezek mellett a művelődési ház egykori presszónak használt helyiségeit és vizesblokkját is felújítják. Kicserélik a régi gázkazánt és az épület belső festése is megvalósul. A kivitelezés várhatóan jövő nyár elején fejeződik be. Addig a művelődési ház programjait a könyvtárban tartják meg.

Szabadtéri színpad és nézőtér épül a művelődési ház udvarán

Fotó: Vajda Piroska

Megújul a tető is a művelődési házon

Fotó: Vajda Piroska

A polgármester arról is beszámolt, hogy a TOP Plusz keretében belterületi útfelújításra 146 millió forint támogatást nyert az önkormányzat. Ebből a Dózsa György utca közel 900 méteres szakaszát szélesítették és újították fel az iskola sarkától egészen az utca végégig. Az út felújítása már nagyon indokolt volt, hiszen a település egyik nagy forgalmú útjáról van szó, ezért forgalom lassítás okán két fekvőrendőrt is elhelyeztek az úttesten, illetve a piaccsarnok elé kerékpár tárolókat is kihelyeztek. A fent említett útfelújításra nyert keretből mintegy 17 millió forint megmaradt, ezt az összeget a Kossuth utca legkritikusabb 300 méteres szakaszának a felújítására fordítják.

A helyiek régi vágya teljesült az útfelújítással

Fotó: Vajda Piroska

A polgármester örömmel számolt be arról is, hogy bővül a településen a szociális szolgáltatások köre. A család- és gyermekjóléti szolgálat keretein belül új kolléganő hetente három napon segíti a helyi rászoruló családokat. Őt a védőnői szolgálat irodájában találják meg az érintettek. Emellett pedig csatlakozott a helyi önkormányzat a Szegedi Kistérségi Többcélú Társuláshoz, amely lehetővé teszi, hogy januártól egy főállású munkatárs házi segítségnyújtás keretében segítse a helyi időseket és az arra rászorulókat.

Cseszkó László azt is elmondta, jó évet zárt a pálmonostori önkormányzat, az 547 millió forintos költségvetésből mindent finanszírozni tudtak, amit elterveztek és még maradvánnyal is számolhatnak, tehát nem üres kasszával kezdik az újévet.

A tervekről annyit mondott, hogy szeretnék jövőre korszerűsíteni a közvilágítást a településen és egy térfigyelő kamerarendszer kiépítését is célul tűzték.