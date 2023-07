Kecskemét önkormányzata, Ballószög önkormányzata és a Bácsvíz Zrt. konzorciumi megállapodásukat követően sikerrel pályáztak a vissza nem térítendő európai uniós forrásra, így 1,285 milliárd forintot nyertek el, és 30 százalék önerőt biztosítanak. A projekt teljes költsége 1,836 milliárd forint. A pályázat első mérföldkövét elérték, ennek alkalmából projektismertető rendezvényt tartott a Bácsvíz kecskeméti Üzemirányító Központjában.

Az eseményen elhangzott: a megvalósítás elősegíti a fenntartható üzemeltetést, csökkenti a csőtörések számát és a vízveszteséget a fejlesztéssel érintett vezetékszakaszon, valamint biztosítja a vízellátás energiahatékonyságának növelését.

A beruházás során a kecskeméti és a ballószögi ivóvíz-gerincvezeték hálózat összesen 6936 folyóméteren újul meg, ahová grafitos öntöttvas diktil csövet fektetnek le. A kivitelezés hét szakaszban valósul meg, és kiemelt helyszínnek számít Kecskeméten a Mártírok útja–Szent István körút közötti szakasz, ahol útfelbontásra és forgalomkorlátozásra is kell számítani. Érintett még az Ipoly, a Betonkeverő utca és Ballószögön a Bem utca–Rákóczi utca szakasz. A projekt keretében három nyomásfokozó szivattyút is lecserélnek az I-es vízműtelepen, és az energiahatékonyság fokozása érdekében 50 kilowatt napelemes kiserőművet telepítenek. A beruházás az arzénmentesítés hatékonyságnövelését is támogatja: online szonda beépítésével optimalizálják a vegyszeradagolást és öblítést, és az érintett zónákba távjeladós mérőket szerelnek, így kiépítve az online monitoring rendszert.

Kurdi Viktor vezérigazgató elmondta, hogy a hét kilométer vezeték cseréje a hálózat egy százalékát jelenti, ebből következően 100 évbe telne a teljes hálózat cseréje, majd felsorolta a beruházás előnyeit.

Varga Csaba, a kivitelező Duna Aszfalt területi igazgatója beszélt a beruházás részleteiről. Elmondta, hogy a projekt első üteme belépett a kivitelezési fázisba, vezetékszakaszok és projektelemek készültek el. 2800 folyóméter vezetéket cseréltek eddig, a három nyomásfokozó közül kettőt már beüzemeltek, és a napelempark előkészítő munkálatai befejeződtek, a tervek szerint jövő héten indulhat a kivitelezése. Hozzátette, hogy a beruházás az ütemterv szerint halad és semmi nem akadályozza, hogy az október 30-i határidőre megvalósuljon.

V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte: az elmúlt időszak különleges volt a hazai víziközmű-szolgáltatás történetében, ami aranykornak tekinthető. Mint fogalmazott, az elmúlt évtizedekben épült az a rendszer, mellyel tulajdonképpen minden háztartásba gazdaságosan eljuttatható az ivóvíz.

Az elmúlt 10 évben elérték, hogy a csatornaelvezetés a háztartások 80 százalékában megtalálható legyen, és megkétszerezték a szennyvíztelepek számát.

Elmondta, hogy míg 2010-ben 300 feletti volt azon települések száma, ahol nem volt megfelelő az ivóvíz minősége, ez mára tizenegyre csökkent. Azonban arról is beszélt az államtitkár, hogy miközben nőtt a ráfordított forrás és a műszaki létesítmények száma, aközben nem fordítottak figyelmet a meglévő hálózatokra, különösen az ivóvízhálózatra. Az államtitkár kiemelte, hogy a Bácsvíz projektje hűen reprezentálja azt, amit a kormány a víziközmű-hálózatokkal tervez az elkövetkező években.

Emlékeztetett, hogy hazánk ivóvízhálózatának 56 százaléka a túlnyomóan kockázatos kategóriába tartozik: mintegy 40 ezer kilométer csövet kellene kicserélni a csőtörések megakadályozása és a hálózati vízveszteség csökkentése érdekében. A fejlesztésekben még hátravan mintegy ezer település. Hangsúlyozta: nem tűr halasztást, hogy elkezdjék a nagyléptékű vezeték-felújítást, hiszen a múlt év rávilágított ennek halaszthatatlanságára, mivel különösen energiaérzékeny ágazatról van szó, a villamosenergiára fordított költségek az össz árbevétel 40 százalékát is meghaladják. Ezért olyan fejlesztési programot indítanának a szereplőkkel, cégekkel közösen, ami ezt célozza, s mivel az Európai Unió nem biztosít forrásokat rekonstrukcióra, valószínűleg hazai forrást kell erre fordítani. V. Németh Zsolt köszöntője után Gaál József alpolgármester méltatta a fejlesztést.