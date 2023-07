Füredi János polgármester számolt be a részletekről, és személyesen mutatta be a folyó munkálatokat. A község sikeres pályázatot nyújtott be – a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat által koordinált – TOP Plusz, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. A projekt keretében 66,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a település. A támogatásból a sportcsarnok és a szomszédos gyermekétkeztető épületének energetikai fejlesztését végzik el.

Mind a két épület több évtizede épült, így fűtésrendszerük már elavult, így drágán üzemeltethetők. Így nagy segítség a község számára, hogy a pályázati támogatás jóvoltából gazdaságosabbá tehetik a rendszereket.

A sportcsarnokban részleges homlokzati nyílászáró csere történt, többek között új kültéri ajtókat építettek be. Emellett az épület teljesen új fűtésrendszert kap. Az új hőtermelő, hőleadó rendszer kiépítése éppen zajlik.

A szomszédos gyermekétkeztető fűtésrendszerét is korszerűsítették. Teljesen kiiktatták a gázt, a fűtést hőszivattyús, illetve ahhoz kapcsolódó elektromos rendszerrel váltják ki, melyet továbbá napelemes rendszerrel tesznek még hatékonyabbá. Az épületnél a fűtéskorszerűsítésen túl födémszigetelés és részleges nyílászáró csere is történt. A munkálatok ezen épületnél is tartanak még.