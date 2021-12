A település vezetője azt is elmondta, hogy a projekt részeként megvalósul a Tisza-holtág partrendezése, a zöldfelület és az utca­bútorok megújítása, új élményelemekkel, mint például a Holt-Tiszán úszó szökőkút elhelyezésével is gazdagodik majd az oköturisztikai központ. Felújítják a Tassi-éren átívelő hidat, illetve új stég és csónakleeresztő is épül.