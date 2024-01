A Közösségi kertépítés ABC-je címet viselő kertészeti előadás-sorozat első alkalmakor a talajművelésről és a vetésforgóról beszélgettek. A házigazda, Hegedűs Ágoston Guszti bácsi, a Jó Föld termékcsalád gyártója volt.

Beszédében többek között a „vízfüggönyös fólia” technikájáról szólt. A szakember szerint a különleges vízfüggönyös módszer hőgazdálkodása révén télen is könnyen termeszthetőek a növények, ugyanis a duplafalú fóliasátorban nem csökken fagypont alá a hőmérséklet.

Az alkalmon Laczkó-Zsámboki Angéla, a Széchenyivárosért Egyesület elnöke beszámolt az egyesület és a széchenyivárosi közösségi kertek munkájáról és az idei első félév terveiről is beszélt. Az egyesület elnöke arról is tájékoztatott, hogy február végén elindítják az Együtt a zöldebb Széchenyivárosért nevű, öt alkalomból álló roadshowt is, melynek keretében a kertészkedés szépségeire és a zöldítés jótékony hatásaira hívják majd fel a Széchenyivárosiak figyelmét. A roadshow május elejéig tart. Ezekre az alkalmakra neves előadókat terveznek meghívni, valamint kertészeti eszközöket is biztosítanak majd.

Az rendezvény keretében indult el hivatalosan is Kecskemét új kertészeti témájú Facebook-csoportja. A Tudj róla!! Kecskeméten minden, ami kertészkedés és Természetvédelem nevű nyilvános csoportban ezentúl kertészeti témákról és programokról is lehet majd informálódni.