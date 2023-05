A TV2 Szerencsekerék műsora – Kasza Tibi műsorvezetővel – ismét izgalmas pillanatokat nyújtott a nézőknek. Pénteken egy kecskeméti játékos, dr. Veréb Klára is indult a fődíjért. A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban dolgozó doktornő nagyon sokoldalú: jelenleg bőrgyógyászként és nemibeteg-gyógyászként fogadja nagy empátiával a betegeket, de belgyógyász, gasztroenterológus szakvizsgával is rendelkezik, valamint a művese szakterületén éveken át dolgozott. Sőt kezdő orvos korában még aneszteziológusként is segítette a gyógyító munkát a kórházban, szinte valamennyi osztályon dolgozott. Mindezek mellett szabadidejében Tiffany üvegműves és ezüstműves szakmát is elsajátította. Rengeteget olvas és szereti a műveltségi vetélkedőket.

A Szerencsekerék vetélkedőt az izgalmas játékban végül megnyerte és valamivel több mint 3 millió forintot vihetett haza. A játékról és a forgatásról örömmel osztotta meg élményeit hírportálunkkal.

Forrás: TV2

– Vallom, mindent ki kell próbálni. Orvosként praktizálok, de az évek alatt sok minden mást is kipróbáltam. Most jött el az ideje, hogy vetélkedőkben is próbára tegyem magam. Szeretek olvasni, játszani, így kedvet kaptam ahhoz, hogy jelentkezzem a Szerencsekerékbe. Kiválasztottak, és fantasztikus élményekkel gazdagodtam. Olyannyira, hogy a jövőben újra szívesen próbára teszem majd tudásom újabb vetélkedőkben. A forgatáson nagyszerű emberekkel találkoztam, sőt saját magamat is egy új oldalról ismertem meg. Alapvetően jó kedélyű, beszédes ember vagyok, de a műsorban annyira izgultam, hogy meglepően csendes voltam. Végig azon izgultam, nehogy leblokkoljak és ne tudjam a választ, mert tartottam tőle, hogy édesanyám emiatt szégyenkezhetne – mondta nevetve a doktornő, majd további részleteket árult el.

– A műsorvezető, Kasza Tibor és a játékostársam, Kamarás Iván színművész egyaránt nagyon kedves volt. Nem is számítottam rá, hogy Kamarás Iván ennyire közvetlen és barátságos lesz

– tette hozzá dr. Veréb Klára.

A doktornő végül megjegyezte, hogy azért izgult annyira, mert nem ő irányított. 25 éves orvosi pályafutása során többször tartott már előadásokat több száz ember előtt, amikor nyugodtan, higgadtan lépett ki eléjük. Most azonban tisztában volt vele, nem ő irányít és a szerencse is sok mindent befolyásolt, így végig izgulta a játékot. Visszagondolva a vetélkedőre, nagyon hálás, hogy egy új oldalát is megismerhette, és ráadásul nyert is.