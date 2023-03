A Zsákbamacska vetélkedőn mindenki valamilyen maskarát ölt magára, ezzel hívva fel figyelmét magára a két műsorvezető, Majka és Pápai Joci előtt. Koroknai József amerikai focistának öltözött. Elmondta: 10 éve Las Vegasba vitte az élet a munkája kapcsán, akkor ismerkedett meg az amerikai focival, melyet az egyik legkorrektebb sportágnak tart a mai napig. Látványos, szabálykövető, tiszta játék és erős a csapatszellem. E szavakkal írható le korrekten. Ő maga is amatőr módon játszotta már.

A tévés vetélkedőben az Aranyláz játékon 800 ezer forintot sikerült összegyűjtenie, melyet feltett a fődíjjátékban. Végül 600 ezer forint értékben nyert egy mobiltelefont, fülhallgatót és egy hangfalat.

Józsi a játék után hírportálunknak elmesélte, nagyon szereti a tévében futó vetélkedőket, többen szerepelt is az elmúlt évtizedekben. Legutóbb szintén a TV2-n futó Piramisban. Nemcsak ő, hanem édesanyja is megmérettette már magát. Legelőször még 1995-ben ízlelte a meg tévés szereplést, amikor is A férfi, aki tetszik nekünk című vetélkedőn indult.

– A játék az életem. A legfontosabbnak azt tartom, hogy az életünk során tartsuk meg a játékosságot, a mosolygást, hiszen annyi mindenen zsörtölődhetünk, próbáljunk egy kicsit lazítani is, játszani, pozitívak lenni. Ehhez a játék elengedhetetlen. Családomban, a két kislányunkkal – Annával és Nórival – is sokat társasjátékozunk a feleségemmel – jegyezte meg a játékos, aki jelenleg külföldön dolgozik, Kölnben. Bejárta már a világot az elmúlt 23 évben, beszél angolul, németül és franciául.

– Nagyon élveztem a Zsákbamacska játékot, mely szerintem egyedülálló Magyarországon. Az adás után nagyon sok telefont, üzenetet kaptam, mindenki gratulált. Izgultam, de jólesően. Ez egy vadonatúj játék, semmit nem tudtunk róla előre. Annyit árultak csak el: hozzunk jó döntéseket és érezzük jól magunkat! Én ehhez tartottam is magam. Végig repültünk bele az ismeretlenbe. Nem tudtam, mi lesz belőle, de pont ez volt a szépsége. Nagyon élveztem a játékot. Nem sajnálom, hogy feltettem a 800 ezer forint készpénzt, jó volt átérezni az izgalmat, vajon jól döntöttem-e. Játszani mentem, és az ajándékoknak is nagyon örülök! – tette hozzá végül.