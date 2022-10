Mostanra már mindenki számára ismerősek ezek a bosszantó rovarok: az ázsiai márványpoloskának és a zöld vándorpoloskának hazánkban nincs természetes ellensége, és az enyhe telek miatt borzasztóan elszaporodtak, így minden ősszel problémát okoz, hogy az ablakok körül, erkélyeken és a bejárati ajtónál várják az alkalmat, hogy bejussanak a lakásba. Ugyanis ahogy kezd hűlni az idő, meleg helyet keresnek, ahol áttelelhetnek. Bár ártalmatlanok az emberre, mindenki igyekszik megszabadulni tőlük – ami nem is olyan könnyű, hiszen borzalmasan bűzlő váladékkal védekeznek. Az egyetlen tuti módszer rájuk a rovarirtó szer, de sokan ettől tartózkodnának inkább, hiszen drága, ráadásul rengeteg vegyszert juttathatunk ki vele a lakóterünkbe. De nincs is rá szükség; természetes módszerekkel is távol tarthatjuk a poloskákat a lakástól – írja a ripost.hu.

1. Legyen masszív a szúnyogháló!

Érdemes máris átnézni, nincsenek-e szakadások, keskeny rések a szúnyoghálón, ahol be tudnak férkőzni a poloskák, hiszen már egészen kis nyílásokon is átférnek. Nézzük át az ablakokat, nincsenek-e rések, és ha hibákat találsz, javítsd. Így sokkal kevesebb poloskára számíthatsz a szobában.

2. Vessük be a fokhagymát!

Vannak szagok, melyekkel hatásosan elriaszthatod ezt a kellemetlen élősködőt; a fokhagymáé is ilyen. Öntsünk egy edénybe fél liter vizet, majd reszeljünk bele minél több fokhagymagerezdet; mehet bele akár egy fej is. Hagyjuk állni egy éjszakán át, majd szűrjük le, és a fokhagymás vízzel spricceljük vagy kenjük be az ablakok, ajtók környékét. Elsősorban kívül érdemes ezt a módszert használni az erős fokhagymaszag miatt.

3. Szellőztetéskor kapcsoljuk le a villanyt!

A poloskákat a fény is vonzza, ezért az esti szellőztetésénél érdemes leoltani a lámpát, hiszen egy egész csapat is berepülhet – perc alatt is.

4. Használjunk illóolajokat!

Nemcsak a fokhagyma erős szagát nem bírják a poloskák, de bizonyos illóolajokét sem: a teafaolaj, a mentaolaj is hatásosan távol tartja őket. 2 deciliter vízbe cseppentsünk 2-5 csepp illóolajat, majd kend át vele az ajtók, ablakok környékét.

5. Segít az ecet

Keverjünk el egy félliteres, spriccelős palackban 1 rész 20 százalékos ecetet és 4 rész vizet, majd fújd be vele azokat a helyeket, ahol be szeretnének menni a poloskák. Érdemes ezt is inkább odakint használni; hetente fújd be vele a nyílászárókat.