Mint arról korábban beszámoltunk a Tündérszépek 2022 országos szépségverseny régiós közönségszavazásán a tiszakécskei Gömöri Erzsébet Renáta gyűjtötte be a legtöbb szívet a közönségtől, így ismét versenybe szállhat a többi hat régió győztesével. A tét az országos döntőbe jutás.

– Nem számítottam rá, hogy én jutok tovább. Sokszor úgy éreztem, hogy biztos nem én fogok nyerni, nincs esélyem, de mindig nagyon sok támogatást és buzdítást kaptam. Leginkább a családom, a szeretteim, valamint a közeli barátaim szurkoltak nekem a versenyen, de nagyon sok érdeklődést kaptam olyanoktól is, akikkel eddig nem is álltam semmilyen kapcsolatban, nem is beszélgettem velük soha és nagyon jól esett, hogy ők is támogatnak. Sok új ismeretségre is szert tettem és nagyon meglepődtem, hogy ennyi támogatóm lett. Ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni a sok-sok szavazatot és megosztást – árulta el a fiatal Tündérszép.