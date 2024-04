Jákob Zoltán, hartai származású milliárdos üzletember a közösségi oldalt böngészve futott bele Nagy Ő Edina posztjába, melyben éppen azt tudatta követőivel, hogy egykori „ellenfeleivel” éppen bográcsoztak a nyáriasra fordult időben – írja a ripost.hu.

Jákob Zoltán

Forrás: TV2

„Nagyon meglepődtem, amikor az Instagram feldobta Edina posztját, mert a fényképen nem csak ő, de Virág, Nati és Erika is szerepeltek. Ráadásul látszott, hogy nem azért találkoztak, hogy jól kiveszekedjék magukat, hiszen baráti hangulatban készült a fotó. Bevallom, azonnal az jutott eszembe, hogy már csak én hiányzom a hölgykoszorúból és gondolkodás nélkül kommenteltem is. Annyit kérdeztem, hogy engem már meg sem hívnak, mire hamar jött a válasz és a cím is, ahol a csajok éppen bográcsoztak”– mesélte a ripostnak Zoli.

Az este remek hangulatban telt, bográcsoztak, beszélgettek, sőt, még a Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari című dalt is elénekelték.

Zoli feladattal és négy rózsával érkezett a négy hölgyhöz, hiszen mégis csak ő volt a Nagy Ő, aki heteken át próbára tette a lányokat a TV2 kamerái előtt. Az eseményről videót is megosztott közösségi oldalán.