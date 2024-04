Instagram-oldalán közzétett egy videót, melyben meghatódva mesél akkori önmagáról és a mostanra elért sikeréről, és a hartai iskolában tanuló gyerekeket is szorgalomra és kitartásra buzdítja.

Jákob Zoli

Forrás: Ripost.hu

– Hihetetlen élmény, sosem gondoltam volna, hogy egyszer így fogadnak majd a szülőfalumban. Pedig – hosszú kihagyás után – váratlanul jelentem meg a volt általános iskolámban nosztalgiázni. Beérett a tablómra vetett egykori kézírásom: „Majd én megmutatom nektek!”. Most ti jöttök gyerekek! – írja a bejegyzésben.

Zoli legújabb bejegyzésében pedig arról számolt be, hogy meglátogatta iskoláját is, megmutatta tablóképét, és beült a padba a gyerekek közé. Természetesen most sem üres kézzel érkezett, ismét könnyeket csalt a szemekbe.