LILy dalára szavazhatunk szombaton a Dal 2024 show-ban

Szombaton kecskeméti lányért szurkolhatunk, mi több voksolhatunk a Dal 2024 dalválasztó showban. LILy már tavaly is indult a zenei versenyen, most is bejutotta legjobb 40 énekes közé.

LILy Fotó: Beküldött fotó

Lantos LILy-ről már tavaly is hírt adtunk, amikor szerepelt a Dal 2023-ban. Idén bejutott a Dal 2024 legjobb 60 versenyzője közé. Az előválogatóban beválogatták a legjobb 40 énekes közé. A dalválasztó négy válogatójában mutatkozik be a 40 produkció élőben. Adásonként a 10 fellépőből 5 jut tovább. A crossover elődöntőben a dalok teljesen új hangszereléssel térnek vissza, versenyeznek tovább Az Év Dala 2024 címért. Múlt szombaton már az első ötöt kiválasztották, mint arról már beszámoltunk a lajosmizsei Kocsis Tibor is továbbjutott. Most szombaton újabb 10 dalt hallhat a közönség, köztük LILy dalát is. Címe: Csalódás voltál. A Dal 2024 szombaton 19.35-kor kezdődik a Duna TV-n. A zsűri mellett a közönség szavazatai is segítik az énekesek továbbjutását.

