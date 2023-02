A Dal 2023 versenyben idén tavasszal is a nézőkkel együtt keresi a zsűri a legjobb magyar slágert. A több száz jelentkező közül a legjobb negyvenet már kiválasztották, akik négyszer tízes felállásban állnak a színpadra élő adásban a Dunán. A zsűri mellett a közönség is továbbjuttathat énekeseket, zenekarokat az elődöntőbe, majd a döntőbe.

A válogatóba került egyik tízes csapatban szerepel LILy Visszatáncoltál című dalával. A 17 éves Lantos Lili a Kodály Iskolában 11. évfolyamon tanul. Évek óta Madarász Éva művésztanárnál zongorázik, emellett énekel, az Aurin után jelenleg az iskola vegyeskarában. Mindezek mellett gitározni is tanul. Volt már saját lánybandája a 9. évfolyamon.

A kecskeméti diáklánnyal arról beszélgettünk a napokban, hogy került a legjobbak közé.

– Az ének az, amit igazán magaménak érzek. Nagyon szeretem, már régóta tudom, hogy ez az én pályám.

A Kodály Iskola nagyszerű alapokat adott, de ahhoz, hogy igazi sikereket érjek el, álmaim valóra váljanak, ezen a szinten túl kellett lépnem. Másfél éve járok Budapestre, Singh Viki énektanárnőhöz. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, mivel ő is énekesnő, így duplán nagyszerű tanár. Szerintem rendkívül sokat fejlődtem neki köszönhetően. Néhány dalt stúdiókörülmények között is felénekeltem nála, ezeket hallgatva figyelt fel rám Vígh Arnold zenei producer, zeneszerző. Ő ösztönzött arra, hogy induljak A Dal 2023 versenyben egy önálló dallal. Párja, Hasenfracz Bernadett dalszöveg író. Így nekik együttesen köszönhető a Visszatáncoltál című dalom – mesélte Lili.

A dal saját élményem alapul, így igazán átéléssel tudja előadni a fiatal tehetség.

– Az első szerelmemről, az első igazi kapcsolatomról szól a dal, mely végül szakítással végződött.

Már túl vagyok rajta érzelmileg, új barátom is van, de maga a történetet, a tapasztalást nagyon jól visszaadja a dal, egy nagyszerű zenei hangszereléssel. A stílusa pop-rock, ami közel áll hozzám. Nagy példaképem a Queen, Freddie Mercury, akinek dalait mindig is szerettem énekelni – tette hozzá.

Lili dalával bejutott a negyven legjobb közé, most várja a válogatót. Menedzsere, Johnny K. Palmer dalszerző énekes lett, aki már számos énekest és zenekart juttatott be A Dal című showműsorba. – Jóformán még fel sem fogtam, hogy sikerült bekerülnöm. Így nem is izgulok még, de hatalmas erőbedobással gyakorolok, tanulok. Alig várom, hogy színpadra álljak, és egy ország előtt énekeljek! – árulta el.

Lili mesélt terveiről is.

– Az énekesi pálya minden vágyam!

A Dal 2023 mellett beneveztem egy másik zenei műsorba is, ahol civilek mutathatják meg ősszel a tehetségüket. Hosszú távon azonban szeretnék több lábon állni. Mivel a művészi szintű rajz, a tetoválás is érdekel, így egy kozmetikai szakot szeretnék majd elvégezni – jegyezte meg a diáklány.

Végül a fiatal tehetséget arról faggattuk, honnan ered az ének szeretete. – Családomban, különösen a keresztapám volt rám nagy hatással, aki bár amatőr szinten, de nagyon jól énekel. A családi rendezvényeken mindig jó hangulatot teremt. Többször karaoke-t is rendezett, melyek során egyre inkább körvonalazódott bennem, hogy énekesnő szeretnék lenni – mondta végül Lili, aki a zene mellett kiválóan táncol is, hastáncolt és balettozott korábban.