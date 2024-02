Jákob Zoli a napokban számolt be arról közösségi oldalán, hogy Svájcba utazott, ahol feltöltődhet.

A februári utam Svájcba hozott a Genfi-tó partjára, a havas hegycsúcsok között, egy csendes kisvárosba. Itt leszek pár napot friss levegőt magamba szívni, feltöltődni és méregteleníteni.

– írja a posztban Zoli.

Zoli egy videóban részletesen beszámolt követőinek mindarról, ami a napokban vár rá, és hogy valójában miért is vesz részt a programban.

Élet-hosszabbító programra és tanulmányútra jöttünk Svájcba. Visszük haza a tudást

– írta a posztban.

Az ott megszerzett tudást bővítené, és idehaza is átadná a program segítségével. Mint mondta, ez egyben egy tanulmányút is számára, mert nemsokára megjelenik egy táplálékkiegészítő márkával, amiben több szakértő is segítséget nyújt neki, akik szintén ott vannak vele a svájci klinikán.

Zoli azt is elárulta, hogy az életmód-váltó programja, ami a „Way Of Life” nevet kapta, április közepén indul el, melyet folyamatosan fejleszteni fog.