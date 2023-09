Aurelio 2022 februárjában kezdte meg börtönbüntetését. Az egykori valóságshow-szereplő ugyanakkor jó magaviselete miatt jóval az eredeti büntetésének lejárta előtt szabadulhat, még úgy is, hogy jelenleg már a korábban megítélt 1 év 2 hónapos szabadságvesztését tölti, amit a csekély mennyiségű kábítószer-birtoklásért kapott még korábban. Így 2024 februárjában elhagyhatja a Kozma utcai BV intézetet és hazatérhet Bajára, ahol nem csak édesanyja, de balkézről született kislánya és a gyermek édesanyja is várja már – írja a ripost.hu.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, Aurelio a börtönben tudta meg, hogy valamikor tavaly év végén kislánya született, miután egy féktelen házibuli után lefeküdt egy bajai lánnyal.

A ripost.hu információi szerint a most másfél éves Annabella anyukája még arról sem tett le, hogy Aurelio szabadulása után egy családként folytassák életüket. Még annak ellenére is ebben reménykedik, hogy Aurelio már többször kijelentette, szeretne a kislánya életének szerves része lenni, de nem tervezi, hogy összeköti életét a lánnyal, akivel egy nyár végi házibulin keveredett intim viszonyba. Az anyukát jól ismerő informátoruk elárulta, mire vágyik Aurelio kislányának édesanyja.

– Gyakran találkozom az anyukával és rendszeresen mesél is nekem a látogatásokról, melyeken rengeteget beszélgetnek Annabelláról és persze arról, hogy miként vesz majd részt Aurelio a közös gyermekük életében.

Egyelőre csak barátok, de a lány sosem titkolja, hogy él még benne a remény arra, hogy egyszer majd egy fedél alatt, családként élhetnek ők hárman – kezdte a Ripostnak a bajai illetőségű barát, aki elárulta, egyre több jel utal arra, hogy ez a vágy valósággá válhat.

– „Az anyuka nem egyéjszakás kalandnak szánta azt a bizonyos együttlétet és össze is tört, amikor Aurelio nem őt, hanem a korábbi szerelmét választotta. Azóta is szereti a gyermeke apját, és minden látogatásról nagyon boldogan tér haza. Ahogy én látom, bőven benne van a pakliban, hogy Aurelio szabadulása után közös jövőt kezdenek el építeni. Egyébként ezt szeretné Aurelio édesanyja is, aki nagyon sok időt tölt az unokájával” – árulta el a kislány édesanyjának közeli ismerőse.