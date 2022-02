Nem biztos, hogy megvárja a szerelme

– A börtönből hasznot húzok – magyarázta Aurelio. – Egy életrajzi könyvet írok majd, amiből sok pénzt keresek, leszokom a kávéról és a cigiről is. Ezek a terveim – harsogta.

– Nekem a sors most ezt a küldetést szánta… – magyarázta Aurelio, aki arról is mesélt, hogy a szerettei mit gondolnak a kialakult helyzetről. – A barátnőm szerintem kicsit örül, hogy megszabadul tőlem, mert elég sok vagyok és idegesítő. De a viccet félretéve, nyilván nagyon hiányzunk majd egymásnak. A kapcsolattartóm az anyukám lesz, Edit, a szerelmem és Pumped Gabó is. Editnek egyébként azt mondtam, hogy nem kötelező megvárnia engem. Ha úgy érzi, hogy annyira stabil a szerelmünk, hogy folytatni akarja, amikor kijövök, akkor mehet. Én szeretném folytatni. Ha nem, nem. Egyébként, ha nem lett volna ez az ügy, már nem biztos, hogy együtt lennénk, mert sokszor kihúztam a gyufát, sokszor nem tartottam be az ígéretemet, viszont ezen nagyon szeretnék változtatni és változtatni is fogok.