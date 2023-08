Mint arról korábban beszámoltunk, hatalmas népszerűségnek örvend a Jákob Alapítvány által támogatott program. A gyerekek kitörő lelkesedéssel ülnek be a tűzpiros sportkocsiba, ennek köszönhetően mind a 6600 szabad hely elfogyott a nyárra. Az üzletember biztosította azokat, akik most lemaradtak a jelentkezésről, hogy ősszel iskolaidőn kívül is lesz lehetőség kipróbálni a Ferrarikat.