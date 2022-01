Közreműködött a győri zenei szakképzés megszervezésében, ahol az egyetem zeneművészeti intézete ma is a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet nevet használja. 1988-ban állandó konzervatóriumot is alapított, amely 2002 óta Conservatoire Supérieur et Académie de Musique Tibor Varga néven működik.