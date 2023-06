„Ez pontosan Pilisjászfalu után a bánya bejárata előtti nagy kanyarban történt. Úgy tudjuk, hogy a férfit hátulról ütötte el – valószínűleg – egy személyautó, amely azonnal továbbhajtott. A férfit később egy másik autós találta meg, ő hívott hozzá segítséget” – tette hozzá a polgárőr.

A biciklis 700 ezer forint körüli értékű kerékpárja teljesen összetört, ő pedig 44 méterekt csúszott az aszfalton.

Az épp versenyre készülő bringás életét többek közt a védőfelszerelésének köszönheti.

„A bukósisak is széttört, de anélkül biztosan meghalt volna. A ruhája és a biciklije is tele volt fényvédőkkel és lámpával, ráadásul szabályosan közlekedett, így valószínűleg nem ő a felelős. Amikor megtalálta egy sofőr, azonnal megkaptuk mi is a riasztást, és elindultunk hozzá. Mivel vérzett a biciklis feje, ezért a kollégám elkezdte lefertőtleníteni, de a mentők is pár percen belül ott voltak, akik átvették az ellátását” – ismertette a helyzetet Háromszéki Attila. Hozzátette:

a férfinak súlyos sérülései lettek, három csigolyája és két bordája tört el, ráadásul erős agyrázkódást kapott.

