Zimány Linda és profi táncpartnere, Bődi Dénes a hétfő reggeli Mokka vendégei voltak, ahol kiesésükről és a műsorra való felkészülés élményeiről meséltek.

A szombat estét követően sokáig tanakodtak, hogy miért számukra ért véget a Dancing with the Stars harmadik évada, most már azonban nem fejtegetik az okokat. Örömmel tölti el őket, hogy részesei lehettek a show-nak.

A próbák alatt azonban nem csak a megtanult lépések száma gyarapodott, igaz barátságok is köttettek. Linda és Dini az első pillanattól kezdve nagy összhangban voltak, de a csinos üzletasszony azt is elárulta, hogy többek között Pap Dorcival is közel kerültek egymáshoz.

A bájos ügyvédnő arra is kitért, hogy nem gondolta volna, hogy ekkora stressz van a vállán. Csak akkor jött rá, amikor vasárnap este tudatosult benne, hogy valóban vége a versenynek.

Linda egyelőre utazásokkal tervez relaxálódni, ugyanakkor azt sem zárták ki, hogy Dénessel még fognak együtt táncolni - írja a Tények.