A jelek szerint nem bánkódik a szakítása miatt Szabó Ádám, aki alig két hete erősítette meg a hírt, hogy igazak a pletykák, és valóban külön utakon folytatják kedvesével, Bernivel. A Ripost-nak ugyanis feltűnt, hogy az ismert énekes bőszen kedveli névrokona, Szabó Zsófi fotóit, pedig korábban nem igazán tartozott az elfoglaltságai közé, hogy a tévés bejegyzéseit vizslassa. Lényegében teljesen mindegy, hogy milyen posztot oszt meg Zsófi: szelfik, reklám-, bikinifotók, Ádám nem válogat, rögtön kedveli azokat.

Persze, Zsófi egy nagyon dekoratív, gyönyörű nő. Nem csoda, hogy sokan vannak, akik közelebbről is megismernék - pláne, amióta visszaadta a jegygyűrűjét Shane Tusupnak.

Ráadásul, Ádám imádja a gyerekeket, kis túlzással azt is mondhatnánk, a kisgyermekes anyukák a gyengéi. Már két olyan kedvese is volt, akiknek volt gyerekük, tehát az ő esetében egyáltalán nem kizáró ok, hogy a szerelmének legyen gyereke. Zsófi kisfiával, Mendellel is biztosan gyorsan megtalálná a közös hangot, ha lehetősége lenne rá.

