Egyre fegyelmezettebben fizetjük a számlákat

A fővárosiak és az elektronikusan fizetők a pontosabbak.

Tovább javult tavaly a fizetési fegyelem: a Díjnet e-számlakezelési platform összesítéséből kiderült, hogy 2018-ban az elektronikusan fizetett, közüzemi és a háztartásokhoz köthető más, például telekommunikációs és biztosítási számlák 75,9 százalékát határidőre rendezték a fogyasztók, míg 2017-ben 73 százalékos volt ez az arány. A 30 napon túl befizetett számlák aránya is tovább csökkent, és mindössze a teljes számlaforgalom 1,8 százalékát tette ki tavaly. A legbecsületesebben a távhő számlákat fizették be a felhasználók, a leginkább pedig a nagyobb összegű számlákkal és a biztosítások díjával maradtak el. A számláikat elektronikusan fizetők lényegesen fegyelmezettebbek voltak, mint a hagyományos papíralapon fizetők.

Az elemzés a Díjneten tavaly befizetett több mint ötmillió számla összesített adatai alapján készült. Az összegzés szerint javulás tapasztalható a késve kiegyenlített számláknál is. Tavaly a befizetések mindössze 4,8 százalékával csúsztak több mint 15 napot a fogyasztók, az egy évvel korábbi 5,7 százalék után. Javulás mutatkozott a 60 napnál nagyobb elmaradásoknál is – ez azért érdekes, mert az áram- és a gázcégek ekkora késésnél dönthetnek a szolgáltatás kikapcsolásról. Az áramszámlák 0,3, a gázszámlák 0,4 százalékát fizették be több mint 60 nappal a határidő után. Ez az arány a távközlési számláknál a legalacsonyabb, 0,1 százalék, míg a biztosítási típusú szolgáltatásoknál legmagasabb, 2 százalék.

A fővárosiak fegyelmezettebbek

Ha az országos hatókörű szolgáltatókat összevetjük a budapesti, valamint a fővároson kívüli helyi és regionális szolgáltatókkal, akkor kiderül, hogy a legpontosabban az országos cégek ügyfelei fizettek: 76,2 százalékban határidőig. A fővárosi szolgáltatók ügyfelei valamivel pontosabban rendezték a számláikat, mint a vidékieké: előbbiek 75,8 százaléka, utóbbiak 73,3 százaléka teljesített határidőre. Az elmaradásoknál hasonló a sorrend: az országos szolgáltatók számláinak 1 százalékát fizették be több mint egyhónapos csúszással, a budapesti cégeknél 3, a vidékieknél pedig 3,4 százalék volt ez az arány.

A távhő díját fizetjük a legpontosabban

A szolgáltatás típusa alapján a legpontosabban a távhőszámlát rendezték a Díjnet rendszerét használó ügyfelek: 81,4 százalékban határidőre. A távközlési szolgáltatásokat az emberek 76,9 százaléka fizette pontosan tavaly, az áramot 76,1 százalék, gázt 74,7 százalék, majd a víz- és csatornaszolgáltatások következtek 73,2 százalékkal. Legkevésbé a biztosítási szolgáltatások díját egyenlítették ki határidőre, csak 57 százalékban.

Az is megfigyelhető, hogy a nagyobb értékű számlák befizetésével inkább késtek a fogyasztók. Míg darabszámra a kibocsátott számlák 75,9 százalékát fizették be pontosan, ha a forintértéket nézzük, akkor csak a teljes kiszámlázott összeg 73,8 százalékát tette ki. Ez a háztartások pénzügyi helyzetével lehet összefüggésben: a magasabb összegű számlák kifizetése több gondot okoz, így gyakrabban csúsznak meg ezek rendezésével.

Az elektronikusan fizetők jobban betartják a határidőket

Az összesítésből az is kiderült, hogy az elektronikus számlafizetők pontosabban teljesítenek, mint a számlákat hagyományosan rendezők. Míg a Díjbeszedő Holding Zrt. által kiállított papíralapú budapesti számláknál az egy hónapnál hosszabb elmaradás a díjösszeg 8,3 százalékát érintette tavaly, addig a Díjneten rendezett fővárosi számláknál mindössze a fizetendő összegek 3,3 százalékánál volt 30 napon túli elmaradás.

A fizetési fegyelem tavalyi javulása azért is jelentős fejlemény, mert közben 2018-ban 10 százalékkal nőtt a Díjnet regisztrált felhasználóinak száma, azaz többen és több e-számlát fizetnek pontosabban, mint egy évvel korábban – mondja Garamszegi Tamás. A Díjnet Zrt. vezérigazgatója szerint az elektronikus számlafizetést igénybe vevők tudatosabban kezelik pénzügyeiket, emellett a Díjnet mindig emlékezteti az ügyfeleket a közelgő határidőre. Az elektronikus számlafizetéssel nemcsak azért járnak jól a szolgáltatók, mert érdemben nő a fogyasztók fizetési fegyelme, hanem azért is, mert már néhány ezer ügyfél esetén is jelentősen csökkenthetők a számlázási és a befizetésekkel kapcsolatban felmerülő költségeik – hangsúlyozza Garamszegi Tamás.

Tavaly 5,6 millió fizetési tranzakciót hajtottak végre a Díjneten keresztül, egymillióval többet, mint 2017-ben. A tranzakciók összege 50 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbi 45,2 milliárdról. Az e-számlafizetési platform már 30 cég számláit kezeli, országos és regionális szolgáltatókét egyaránt, felhasználóinak száma meghaladja a 690 ezret.