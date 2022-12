A 3. percben egy jobbról betekert labdára Tanigucsi Sogo robbant be, és hat méterről kapu mellé csúsztatott. A 8. percben a bal szélen elfutó Perisic lépett ki a leshatáron, rávezette a labdát Gonda Suicsira, majd éles szögből lőtt, de a japán kapus védeni tudott, a kipattanóra érkező Kramaricot pedig szerelni tudták a kapu előtt. Később Ito kapott adott labdát a jobb szélen, élesen középre lőtte a kapu elé, azonban a röviden érkező Maeda és a hosszún jövő Nagatomo is csak pár centivel maradt le az átadásról. A 24. percben egy horvát szabadrúgás után röviden szabadítottak fel a japánok, Gvardiol érkezett a kipattanóra, 17 méterről lőtt, de a bombája méterekkel kapu fölé ment. A folytatásban a horvát játékosok kétszer is lemaradtak a beadásról, majd a 41. percben Endo adott remek labdát Kamadának, aki a tizenhatoson belül egy bokacsellel elküldött egy horvát védőt, majd hét méterről ziccert lőhetett, de kapu fölé tüzelt. A 43. percben megszerezte a vezetést Japán, egy szögletvariáció után Doan tekert jobbról középre, a labda a horvát Bruno Petkovicról Maeda Daizen elé pattant, aki öt méterről a kapuba vágta a labdát (1-0).

A fordulás után Kamada 21 méterről kapura bombázott, a lövése azonban elkerülte a bal felsőt. Az 55. percben azonban egyenlített Horvátország, Lovren jobb oldali beadására Perisic érkezett, a horvát szélső pedig 12 méterről fejelt a bal alsó sarokba (1-1). Két perc múlva Endo Vataru 23 méterről bombázott, Dominik Livakovic azonban kiütötte a labdát a léc alól. A 63. percben egy röviden kivágott labdát Modric vett le mellel, majd egy pattanás után 19 méterről a jobb felső irányába bombázott, de Gonda védte. Majd Pasalic csúsztatott mellé. A 77. percben Perisic indult meg a kapu felé, 17 méterről lőtt, de a bombája elkerülte a kaput. Tíz perc múlva Perisic bal oldali beadására Pasalic emelkedett a kapu előtt, de nyolc méterről mellé fejelt.

A 101. percben egy nagy bedobás után Perisichez csorgott a labda, a horvát gólszerző egy pattanás után lőtt, de a labdája levágódott a japán blokkról. Négy minutummal később Mitoma 17 méterről bombázott kapura, de Livakovic kiütötte a léc alá tartó labdát. A 112. percben Pasalic bal oldali szögletét Honda bokszolta ki Gvardiol feje elől. Két perc múlva Juranovic bedobását Livaja csúsztatta kapura, Honda azonban könnyedén lehúzta labdát. A végén még Majer került lövőhelyzetbe, de 17-ről kapu mellé lőtt.

Horvátország 3-1-re megnyerte a 11-es párbajt, és bejutott a legjobb nyolc közé.