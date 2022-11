Miközben Cristiano Ronaldo és Lionel Messi az ötödik világbajnokságára készül, az egykor az utódjuknak tartott Neymar már a harmadik világbajnokságára úgy utazik el Katarba, hogy ez az utolsó esélye megnyerni a vb-t Brazília válogatottjával. A harmincéves futballista tavaly lengette be, hogy a 2022-es világbajnokság után visszavonul a nemzeti csapattól – az akkori nyilatkozata persze egyáltalán nem jelent garanciát arra, hogy Katarban láthatjuk utoljára a selecao mezében – írja a Magyar Nemzet.

Brazília persze számos klasszissal rendelkezik, ahogy arra a keretből kimaradó Roberto Firmino klubedzője, Jürgen Klopp is rávilágított. Neymar mellett az idei Bajnokok Ligája-döntő egyetlen gólszerzője, Vinícius Júnior és a Premier League-éllovas Arsenal támadója, Gabriel Jesus is Tite rendelkezésére áll, aki a védelembe meghívta a harmincnyolc éves Thiago Silvát és a harminckilenc esztendős Dani Alvest is – nekik tényleg biztosan ez az utolsó esélyük a vb-aranyra.

Neymar Pelé elé kerülhet

A legnagyobb sztár azonban a sok nagy név között is Neymar, aki nyolc éve a világbajnokság egyik legjobbja volt, de a negyeddöntőben megsérült, Brazília pedig nélküle 7-1-es vereséget szenvedett Németországtól. Négy éve viszont éppen az ő lábában maradt a gól, amellyel a brazilok hosszabbításra menthették volna a Belgium elleni negyeddöntőt.

Neymar egyéni célért is hajthat: hetvenöt gólt lőtt eddig a válogatottban, s ha világbajnoki címek számában nem is éri már utol a háromszoros győztes Pelét, az örök góllövőlistán lehagyhatja a hetvenhét találattal csúcstartó legendát.

Pelé babérjaira hajt Samuel Eto’o is, csak éppen egészen más szempontból, mint Neymar. A sokak által a valaha volt legjobb futballistának tartott brazil legenda jóslás terén híresen halmozza a kudarcokat. Pelé többek között arról is biztosított mindenkit, hogy 2000-ig lesz afrikai vb-győztes – a kontinens képviselői azonban továbbra is várnak az első elődöntőjükre. Eto’o szerint azonban a várakozás véget ér: az idei fináléban Kamerun nyer majd, Marokkót legyőzve.

A támadóként négy világbajnokságot megjárt Eto’o ma már a kameruni labdarúgó-szövetség elnöke, de talán túl nagy terhet helyezett hazája csapatára. A pályán nem áll olyan klasszis rendelkezésre, mint Eto’o volt, bár Franck Anguissa alapember a Serie A-t vezeti Napoli középpályáján és André Onana is sikeresen kiszorította az Inter kapujából Samir Handanovicot.

A selejtezőben nagyágyúkat előztek meg

Kamerun legutóbbi vb-szereplése alkalmával, 2014-ben Brazíliával azonos csoportban volt, míg Szerbia és Svájc négy éve szerepelt azonos négyesben a selecaóval. Akkor a brazilok mellett Svájc lépett tovább, miután két koszovói albán származású játékos, Granit Xhaka és Xherdan Shaqiri góljával legyőzte a szerbeket.

Utóbbi immár a negyedik világbajnokságára készül a svájci válogatottal, amelyet ugyan nem szokás a legerősebb európai csapatok közé sorolni, de a tavalyi Európa-bajnokságon búcsúztatta a világbajnok Franciaországot, majd a selejtezőcsoportban az Eb-győztes Olaszországot megelőzve jutott ki Katarba.

Szerbia is meglepetést okozott azzal, hogy Portugáliát előzte meg a kvalifikáció során, ráadásul úgy, hogy az utolsó forduló ki-ki meccsén a döntetlen Cristiano Ronaldóéknak kedvezett volna. A szövetségi kapitány, Dragan Sztojkovics játékosként nagy és kis Jugoszláviával is túljutott vb-csoportkörön, most ugyanezt elérheti Szerbiával.

A szerb keret két legnagyobb sztárja, Dusan Vlahovics (Juventus) és Szergej Milinkovics-Szavics (Lazio), de található korábbi NB I-es játékos is a keretben, az egykori újpesti Marko Dmitrovics ma már a Sevilla kapusa. Nem miatta figyelünk majd fokozottan is Szerbiára, hanem azért, mert déli szomszédunk válogatottja a magyar válogatott ellenfele lesz majd jövőre, az Európa-bajnokság selejtezőcsoportjában.