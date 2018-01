Fogyni akar? Az almaecet segít

Gyümölcslébe keverve vagy salátaöntetként is fogyasztható.

Az almaecet évek óta hódít a magyar konyhákban. Amellett, hogy alapvető élelmiszer, fogyasztása a szervezetre is jótékony hatással van. De hogyan kell használni, ha fogyni szeretnénk?

Az almaecet diéta évekkel ezelőtt jött divatba. A pár száz forintos csodaszer sztárok konyhájában is megtalálható, például Victoria Beckham és Jennifer Aniston is ezzel indítja a napját. A sokféle értékes tápanyagot (kalcium, kálium, magnézium, nátrium, vas, aminosavak, enzimek, A- és C- vitamin, béta-karotin) tartalmazó almaecet valóban segíti az emésztést, felgyorsítja az anyagcserét, enyhe vízhajtó hatása is van és az étvágyat is csökkenti – írja a Mindmegette.

HOGYAN HASZNÁLJUK?

Legdrasztikusabb diétákban minden étkezés előtt egy kávéskanál almaecet elfogyasztását javasolják. Azonban nem árt hígítani. Az almaecetnek nagyon erős savanykás íze van, ami még hígítva is kellemetlen lehet. Általában egy evőkanálnyi ecetet tesznek egy pohár vízbe, de ha nem bírja az ízét, felturbózhatja mézzel.

GYÜMÖLCSLÉ VAGY TURMIX

Az almaecetet beleöntheti gyümölcslébe is. Két deci grapefruitlevet vagy ananászlevet keverjen össze az ecettel és ízesítse édesítőszerrel. Szintén nagyon hatásos, ha a zöld turmixba önt almaecetet. Turmixoljon össze uborkát, almát, körtét, káposztalevelet vízzel és ecettel.

Méregtelenítő turmixot is csinálhat: 3 evőkanál almaecetet keverjen össze 5 csésze vízzel, majd turmixoljon össze egy fél grapefruit levével, mentalevéllel, 1 teáskanál csilivel vagy cayenne borssal és egy 1 evőkanál kurkumával.

Gyömbéres italba is kiváló. 2 evőkanál almaecetet keverjen össze 4 teáskanál édesítőszerrel (méz, juharszirup, cukor) 1 teáskanál friss reszelt gyömbérrel és egy csésze vízzel.

SALÁTAÖNTET

Legalább olyan hatásos, ha a salátaöntetekhez is almaecetet használ, az öntetbe tegyen mindig 2 evőkanál almaecetet.

HATÁS

Legyen türelmes! Az almaecettől se várjon rögtön csodát. Tény, hogy segíti az emésztést, de szakértők szerint legalább három hónapon keresztül kell rendszeresen fogyasztani ahhoz, hogy súlycsökkenést tapasztaljon.

Ráadásul az almaecet fogyasztása önmagában nem elég, alacsony kalóriatartalmú ételeket kell fogyasztania, hogy lássa a különbséget.

Borítókép: Max Pixel