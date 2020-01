Ez a tartós fogyás titka

Bizonyára önnek is ismerős a helyzet: kínkeservesen lead néhány kilót, majd miután abbahagyja az éhezést, kétszer annyit szed vissza magára. Most eláruljuk, hogyan kerülheti el a diétacsapdákat.

A Vasárnap Reggel összegyűjtötte, mire érdemes figyelnünk, ha karcsúsodni szeretnénk.

A koplalás nem a helyes út

Sajnos az átgondolatlan diéták sokszor többet ártanak, mint az a néhány kiló súlyfelesleg.

Az ember eleinte éhezik, és lemond a kedvenc ételeiről, miközben folyton ezekkel kapcsolatos fantáziaképek gyötrik. Egy idő után pedig nemcsak a környezete életét keseríti meg hangulatingadozásaival, hanem különféle hiánybetegségek is felléphetnek nála! Ráadásul mindezt azért, hogy néhány héttel a koplalásos program után, immár a vadiúj jutalomfarmert hordva megállapíthassa: lassan, de biztosan ez is egyre szűkebb lesz a csípőjén, tehát, megint utolérte a jojóeffektus.

Íme, a három legfontosabb alapszabály:

Soha ne akarja túl gyorsan csökkenteni a testsúlyát! Érthető, hogy gyors sikert szeretne, de ezzel nem tesz jót magának. Épp ellenkezőleg! Ilyenkor a szervezete is ön ellen dolgozik: takaréklángra állítja magát, és lassabban égeti el a kalóriákat, mint egyébként. A legjobb tehát az, ha lépésről lépésre változtat az étkezési szokásain, és reális célt tűz ki maga elé. Ne hagyja abba hirtelen a diétát! A fogyókúra során az anyagcsere lelassul, ezért ha hirtelen sokkal több táplálékot kezd magához venni, a szervezete nem tudja majd követni az újabb változást. Sportoljon! A mozgás helyettesítésére sajnos nincs lehetőség, mivel bizonyítottan az izmok használják fel a legtöbb energiát.

Kihagyhatatlan főétkezések

Esténként kedvet kap az olasz konyha remekeihez? Sebaj, csak ne kövesse el azt a hibát, hogy ezt ellensúlyozandó kihagyja a reggeli étkezést vagy az ebédet! Ezt ugyanis kamatostul visszakapná, mégpedig az esti farkasétvágy formájában. Ahelyett tehát, hogy lemondana egyes étkezésekről, inkább fogyasszon könnyű fogásokat, például müzlit sok gyümölccsel vagy friss vegyes salátát.

Tészta, al dente

Puhára, illetve félkeményre, azaz al dentére főzve… Vajon mi a különbség? Az éppen csak ehetőre főzött tészta glikémiás indexe alacsonyabb – azaz lassabban felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, így hosszan tartó telítettségérzetet okoz –, mint az egészen puhára főzötté.

Tartalom helyett térfogat

Szeretne jóllakni úgy, hogy közben nem laktató, nehéz ételeket fogyaszt? Erre a magas víztartalmú élelmiszerek – könnyű zöldséglevesek, lédús zöldségek (uborka, paradicsom) és gyümölcsök (alma, dinnye) – a legalkalmasabbak! Térfogatuknak köszönhetően gyorsan „lecsillapítják” a korgó gyomrot, és jóllakottságérzetet keltenek.

Ruhamustra

Jó néhány kilót leadott, sőt, már az új ruhatárát is beszerezte, és most azon gondolkodik, mit csináljon a régi, immár túl nagynak bizonyuló darabokkal? A megoldás: szabaduljon meg tőlük! Ahelyett, hogy felvinné a padlásra, ajándékozza oda őket mondjuk egy alapítványnak, vagy adja el a használtruha-kereskedésben! Így ha később elkezdenék szorítani az új nadrágok, más lehetősége nem lévén, rá lesz kényszerülve arra, hogy megálljt parancsoljon magának. Végül is kinek van pénze ismét beszerezni egy komplett ruhatárat?!

Nassolás ellen: cink

Állandóan a csokoládé és az édességek körül járnak a gondolatai? A cink segíthet! Ez a nyomelem a szárnyas- és a marhahúsban, a tojásban, a tök-, szezám- és lenmagban, valamint a babfélékben és a csicseriborsóban egyaránt megtalálható.

Érje be egy tányér étellel!

Fogadja el új szabályként, hogy mostantól nincsen repeta! Sokan gyakran szednek másodszor is az ételből, csak mert annyira ízlik nekik, vagy mert még nem érzik jóllakottnak magukat. Ez azért van, mert húsz percbe telik, mire az agy megkapja a telítettségjelzést – a közbenső időben pedig sajnos hajlamos az ember túlenni magát. Ha tudomásul veszi, hogy nincs több étel, tudatosabban fogja élvezni az étkezést!

Mindig tartson otthon egy kis túrót!

Ha mégis önre törne farkaséhség, segíthet néhány kanál zsírszegény túró. A benne lévő fehérje ugyanis kellemesen eltelít, ráadásul kalciumtartalma révén a csontoknak is jót tesz.