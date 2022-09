A városligeti intézmény Pálmaházában lakó kétujjú lajhárok (Choloepus didactylus) rendszeresen megörvendeztetik a látogatókat kölykökkel. A legutóbbi júliusban született, de az első hetekben, hónapokban még nem sokat láthatott belőle a nagyközönség - olvasható a közleményben.

Mint írják, mostanra egy kis szerencsével már jól meg lehet figyelni, sőt az Állatkert nemrégiben egy kisfilmet is közzétett a csaknem három hónapos állatról. Az emlős még mindig anyja hasán csimpaszkodva viteti magát, de már szilárd táplálékot is fogyaszt.

A tájékoztatás szerint Lili, az anyaállat, aki már féltucat kölyköt nevelt fel sikeresen, maga is a budapesti állatkertben jött a világra, ahogy az ő anyja, a 29 éves Banya is. Az apukát Zippónak hívják, ő azonban szeptember eleje óta már az Amszterdami Állatkert lakója.

Az intézmény a voksokat szerdán éjfélig várja, az eredményt pedig a csütörtökön teszik közzé. A szavazáson arról lehet dönteni, hogy Diego, Mateo, vagy Nico legyen-e a lajhár neve.

A Fővárosi Állat- és Növénykert különleges figyelmet fordít az úgynevezett vendégízületesek, tehát az emlősök azon csoportjának a bemutatására, ahová a hangyászok, az övesállatok és a lajhárok is tartoznak.

A nagyközönség már most is láthatja sörényes hangyászokat, a nagy szőröstatukat, a matakókat, valamint a kétujjú lajhárokat is. A városligeti intézmény szándékai szerint

a közeljövőben egy újabb érdekes fajjal gazdagítják a bemutatandó vendégízületesek körét

- emlékeztet a közlemény.