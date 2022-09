A felfedezés azokra a korábbi régészeti és történelmi leletekre épít, amelyek szerint a Nílusnak volt egy „extra" folyóága, amely pont a piramisok mellett áramlott.

A földmagokból vett ősi pollenminták elemzésével most azonban egyértelművé vált, hogy "az egykori vízi tájak és a magasabb folyók szintjei" segítették a gízai piramis építőit

– derül ki a Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos szaklapban publikált tanulmányból.

A kutatás rávilágít arra is, hogy a piramisok – Khufu, Khafre és Menkaure fáraók királysírjai – hogyan emelkedtek ilyen monumentális magasságokba. Magasságukat nagyrészt a Nílus mára megszűnt Khufu ágának köszönhették, amely „Khufu, Khafre és Menkaure uralkodása alatt magas vízszinten maradt, megkönnyítve az építőanyagok szállítását a gízai piramisba".

A szakemberek évtizedek óta tudják, hogy a régen letűnt folyóág az ókorban egészen a Gízai-fennsíkig terjedt, de az új projekt azt próbálta feltárni, pontosan hogyan változott a vízszint az elmúlt 8000 évben.

A tudósok által végzett pollenelemzés feltárta, hogy a gízai piramisokat építése idejében a víz elég bőséges lehetett ahhoz, hogy a Khufu ág a gízai piramisok közelében folyjon.

Ez egy természetes csatorna volt a negyedik dinasztia idejében, amikor a piramisokat építették

"Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen lett volna megépíteni a piramisokat a folyóág nélkül, amely elegendő helyet biztosított az ilyen nehéz kőtömböket szállító hajóknak" – mondta Hader Sheisha, a francia Aix-Marseille Egyetem fizikai geográfusa, a tanulmány vezető szerzője a LiveScience online tudományos portálnak.

Egyelőre a szakértők még nem tudták pontosan meghatározni a folyóág eltűnésének idejét.

A kutatások azonban azt mutatják, hogy 2400 évvel ezelőtt még létezett, bár nagyon alacsony volt a vízszintje.

A felfedezések jól illeszkednek a korábbi régészeti leletekhez, amelyek egy kikötőt tártak fel a piramisok közelében, valamint olyan ősi papiruszokat, amelyek részletesen leírják, hogyan is szállították a munkások a mészkövet csónakkal Gizába.