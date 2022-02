Nem csodaszer

A méhpempőnek sok jótékony hatása lehet. Betegségek esetén érdemes kiegészítő kezelésként fogyasztani,

de nem helyettesítheti az orvosok által előírt gyógymódokat.

Milyen panaszok jelentkezésekor érdemes rendszeresen fogyasztanunk? Elmondjuk.

1. Jót tesz az immunrendszernek

Olyan hatóanyagot tartalmaz, amely elősegítheti a fehérvérsejtek munkáját, így a szervezetünk könnyebben megszabadulhat a káros baktériumoktól. Vírus és gombaölő hatással bír, így felgyorsíthatja a gyógyulást vírusos vagy gombás eredetű betegségek esetében.

2. Elősegítheti a fogamzást

Rendszeres fogyasztásával fokozható azoknak a hormonoknak a termelődése, amelyek elősegítik a peteérést és erősítik a méhnyálkahártyát, így megkönnyítve a beágyazódást. Támogatja azoknak a hormonoknak a termelődését, amelyek megfelelővé alakítják a méhnyálkahártyát a beágyazódáshoz. Emellett a benne található nyomelemek, vitaminok, ásványi anyagok, fehérjék, aminosavak mind hozzájárulhatnak a női szervek egészséges működéséhez.

3. Jó az anyának és a babának

Már a várandósság elejétől érdemes napi rendszerességgel méhpempőt fogyasztani, mert ezzel csökkenthető a vetélés és a koraszülés kockázata, emellett hozzájárulhat a magzat egészséges fejlődéséhez. A baba világra jötte után pedig elősegítheti a tejelválaszást, fokozhatja a tejtermelést.

4. Növelheti a férfiasságot

Jó hatással lehet a tesztoszteronszintre, és a benne található értékes anyagoknak köszönhetően növelheti a hímivarsejtek számát és életképességét. Sokat segíthet a merevedési zavar megszüntetésében, és javíthatja a prosztata működését.

Forrás: U. Gernhoefer / Shutterstock

5. Gyorsabb gyógyulás

Számos kultúrában a méhpempőt az élet elixírének tartják. Ennek oka, hogy segíti a szervezet újjáépítő funkcióját, ezzel felgyorsíthatja a betegségek utáni felépülést. Magas antioxidáns és sejtmegújító hatásának köszönhetően sokat tehet a sebek gyorsabb gyógyulásáért, az idősebbek egészségi állapotának javulásáért, emellett javíthatja a szervezet anyagcsere folyamatait. Alultápláltság esetén alkalmazható étvágyfokozásra is.

6. Jobban alszunk tőle

Mivel hozzájárulhat a szervezet megfelelő működéséhez, más gyógynövényekkel együtt alkalmazva megelőzhető a lehangoltság, depresszió, álmatlanság kialakulása, fokozhatja a fizikai aktivitást és a szellemi teljesítőképességet.

7. A szív barátja

Fokozhatja a vérkeringést, amelynek köszönhetően csökkenhet az érelmeszesedés és a vérrögök kialakulásának esélye. Vérszegénység esetén is hatékony gyógymód lehet, mivel elősegítheti a vörös vértestek termelődését, és a vérképzésben is fontos szerepe van.

8. Megoldás a mozgásszervi panaszokra

Növeli a szervezetben a gyulladásgátló anyagok termelődését, ezért kiegészítő kezelés formájában képes lehet javítani az ízület reumás eredetű gyulladt állapotát. Csonttörés és csontritkulás esetén is érdemes fogyasztani, emellett a porcok helyreállításához is hozzájárulhat regeneráló hatása révén. Mivel a hormontermelésre is kedvező hatású, a csontritkulás megelőzésében, kezelésében is segíthet.

Meddig őrzi a minőségét?

Tárolása különleges odafigyelést igényel, ellenkező esetben hamar elveszíti bioaktív hatását. Ma már a legmodernebb technikának köszönhetően, a liofilezéssel tartósított méhpempő akár két évig is megőrzi jótékony hatását.

Mi is ez pontosan?

Fehérjét, vitaminokat, ásványi anyagokat, cukrot, zsiradékot, enzimeket és nyomelemeket tartalmazó sárgás, tejszerű anyag, amely a méhek garatmirigyében termelődik. Olyan erős immunvédő hatása van, hogy ez a méhanyák egyetlen tápláléka, de a méhlárvák is ezzel táplálkoznak életük első néhány napjában.

Borítókép: illusztráció