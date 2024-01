Sajnos nem lehet véletlen: a ChatGPT fejlesztőjeként ismertté vált OpenAI pár napja, január 10-én csendben, mindenféle sajtóhírverés nélkül

törölte üzletpolitikai szabályzatából a technológia katonai célú felhasználásának tiltását,

Pedig a kérdéses mondat arról szólt, hogy egy ilyen elképesztően fejlett eszközt, amivel kapcsolatban néhányan már egyenesen a világvégét vizionálják, ne lehessen hadviselésben bevetni.

Ez is megtörténhetett, egy olyan cégtől, amelyik irányelveiben hirdeti, hogy „a barátságos mesterséges intelligenciát az emberiség egészének javára előmozdítja és fejleszti”.

Bár továbbra is megtartották azt a rendelkezést, hogy a mesterséges intelligenciát „nem használja önmaga vagy mások ártalmára”, és a tiltásra példaként „fegyver fejlesztését vagy használatát” hozzák fel, de a „katonai és hadviselési” használat általános tilalma kikerült a szövegből.

Mindez állítólag része a szabályzat jelentős átdolgozásának, amely a cég szerint a dokumentumot „világosabbá” és „olvashatóbbá” kívánta tenni, és amely számos más lényeges nyelvi és formázási változtatást is tartalmaz.

„Az volt a célunk, hogy olyan univerzális alapelveket hozzunk létre, amelyeket könnyű megjegyezni és alkalmazni is. Különösen, mert eszközeinket ma már világszerte használják a mindennapi felhasználók, akik már újabb, más GPT-ket is készíthetnek” – közölte Niko Felix, az OpenAI szóvivője a The Interceptnek küldött e-mailben.

Felix nem válaszolt, hogy újabb, homályos fogalmazásukban a tilalom kiterjed-e minden katonai felhasználásra.

Az OpenAI tisztában van a technológiája és szolgáltatásai katonai alkalmazásokban való felhasználásából adódó kockázatokkal és károkkal

– mondta Heidy Khlaaf, a Trail of Bits kiberbiztonsági cég igazgatója, a gépi tanulás és az autonóm rendszerek biztonságának szakértője. Ő egy 2022-es, az OpenAI kutatóival közösen írt közleményre hivatkozik, amelyben kifejezetten a katonai felhasználás kockázatáról írnak.

Khlaaf úgy fogalmaz, hogy az új politika a jogszerűséget hangsúlyozza a biztonság helyett:

„Egyértelmű különbség van a két meghatározás között. Az előbbi egyértelműen felvázolja, hogy tilos a fegyverfejlesztés, valamint az MI katonai és hadviselésre való használata, míg utóbbi a rugalmasságot és a törvények betartását hangsúlyozza.”

Szerinte aggályos a mesterséges intelligencia hadviselési alkalmazása, tekintettel arra, hogy „jól ismertek a Large Language Models-ek (LLM-ek) elfogultságai és hallucinációi. Ezért a katonai hadviselésben való bevetése pontatlan és elfogult műveletekhez vezethet, amelyek súlyosbíthatják a károkat és növelhetik a polgári áldozatok számát”.