Ha valaha is felmerült bennünk a kérdés: vajon mennyire pontosak ezek az adatok? Hát… az okosóráknak és a fitneszóráknak komoly gyengeségei vannak, amelyekről jobb tudni.

Dr. Watch inkább csak saccol

Mit vártunk, egy csomó érzékelő összezsúfolása egy parányi készülékben hozzon klinikai pontosságú eredményeket? Ha az alvási állapotok különös adatait, vagy a vér oxigénszintjének kiugrásait, hirtelen csökkenéseit tapasztalja, ne essen pánikba – ez bizony mindenkivel előfordul .

Egyébként a bőrtónus (bőrszín) is megzavarja az érzékelőket: emiatt felhasználók még pert is indítottak az Apple ellen, mert a vér oxigénérzékelői nem működnek megfelelően sötét bőrön. És kutatások szerint ez nem csak a harapott almás, hanem más gyártmányú vér-oxigén-érzékelőkkel is így lehet.

A perben egyenesen azt állították, hogy az Apple Watch véroxigén-érzékelője „fajilag elfogult”, pedig a más gyártmányú pulzoximéterek is kevésbé pontosan mérnek sötét bőrtónuson.

Hogy mennyi oxigén van a vérben, azt az mutatja meg, hogy mennyi fény nyelődik el a bőrben – szól a gyártói magyarázat. – Az a probléma, hogy a sötétebb bőr több fényt nyel, így tévesen emelkedett értéket adhat