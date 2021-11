Kiderült, miért mondott nemet Samantha a Szex és New York folytatására

Megmondta: nincs az a pénz...

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely minden állítását porrá zúzza Anonymus újabb videója

Az ok teljesen prózai: Sarah Jessica Parker nem szimpatikus neki, ezért döntött úgy, hogy nem megy a And Just Like That sorozatba (amely a Szex és New York folytatása), inkább más produkcióhoz írt alá Kim Cattrall.

Cattrall és Parker között már a sorozat második évada kezdetén feszültség alakult ki, mert a négyes legidősebb tagja nehezményezte, hogy Parker jóval több pénzt keres nála.

Kim Cattrall ezzel nagyon sok pénzről mondott le: a variety.com úgy értesült, hogy epizódonként 1 millió dollár a gázsijuk (10 rész forog az új évadban). Ez a sztárgázsik plafonja, a sorozatsztárok legkiválóbbjai keresnek ennyit, mint például Reese Witherspoon, Jeff Bridges vagy Nicole Kidman.

A How I Met Your Father című szériában lesz látható, ez egyfajta testvérsorozata a How I Met Your Mothernek, az itthon is nagy sikerrel vetített Így jártam anyátokkal-nak. A sorozat arról szól, hogy Sophie a szerelmet keresi, a fiatal énjét Hilary Duff alakítja majd, az időset pedig Cattrall – írja az Origo.