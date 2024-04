Agatha Christie-rajongóként azonnal felkapom a fejem, ha a regényeivel kapcsolatban bármit is írnak. Az utóbbi években csak a Kenneth Branagh-féle új feldolgozásokon morgolódtam, de most újabb jelenségre bukkantam, ami nekem ismételten nem jön be. Persze ettől lehet jó, hiszen nem egyforma az ízlésünk. A neten szembe jött velem egy Poirot nevével fémjelzett vendéglátóhely. Látva a képgalériát és az étlapot, hát nem hiszem, hogy egy igazi Poirot-rajongó álmodta volna meg ezt a helyet. A falra felfestette a belga magánnyomozót, belga sört árul, és Poirot kedvencének nevez egy ételt. Számomra ez elég szegényes. Ráadásul tudjuk, hogy Poirot nem is sörözött, inkább likőrt fogyasztott. Remélem, ezek után a Poirot nyúlcombjához a kés és villa helyett odateszik a kanalat, mert mi, rajongók tudjuk, ha nem kanállal esszük meg, sértés a szakács számára.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció