Az elmúlt hetekben több alkalommal kellett a fővárosba mennem. Mivel sürgős dolgom volt és időben haza akartam érni, az autópályát választottam. A sebességhatárt szigorúan betartva igyekeztem uticélom felé. Ahol tudtam és lehetett, tartottam a százharmincas tempót. Ennek ellenére gyakran kellett a a szélső sávba lehúzódnom, mert a türelmetlenül villogó ámokfutókat kénytelen voltam elengedni, nehogy letoljanak az útról.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Nem csoda, hogy kicsit besokalltam a magukat vérprofinak tartó ámokfutó sofőrökből, akik gondolkodás nélkül ledudálják az útról az általuk lassúnak vélt járműveket. Számukra nem léteznek írott, sem íratlan szabályok, pedig véleményem szerint ők is tisztában vannak vele, hogy a közúti tragédiák első számú oka a sebességtúllépés. Hazánkban is a gyorshajtás a legelterjedtebb szabálysértés, melynek elsődleges szerepe van a halálos, illetve a súlyos sérülések bekövetkeztében.

Ennek okán örömmel olvastam a hírt, hogy újra lecsap a gyorshajtókra a rendőrség. Hétfőtől reggeltől egy héten át fokozott ellenőrzések várhatóak az országszerte. Az akció során minden sebességmérő eszközt bevetnek a rend őrei. Őszintén reménykedem abban is, hogy az autópályákra is jut bőven a traffipaxokból, ami kicsit megzabolázza a felelőtlen ámokfutókat. Az országos razziának, ha csak annyi haszna lesz, hogy egyel is kevesebb baleset történik a héten, már megérte.