Hiába mutatott példát évtizedeken át minden este a Tévé Maci, honfitársaink zöme nem szokott rá a rendszeres fogápolásra. Nem csoda, hogy a fogszuvasodás Magyarországon mára népbetegséggé vált. A fogatlanság, az eltávolított fogak és a szuvas fogak aránya a kezelt fogakhoz képest sokkal magasabb nálunk, mint a többi európai országban. Az Egészségügyi Világszervezet felmérése szerint a 65 éves magyarok közül minden másodiknak hiányzik a teljes fogsora. Tizenkét éves gyerekeknek is átlagosan 4–5 rossz foga van, a 35–44 éves korosztály pedig 15–16 beteg foggal dicsekedhet. Ez nem is meglepő, hiszen a magyarok 7–8 százaléka saját bevallása szerint soha vagy csak alkalmanként mos fogat.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Hogy ez ne így legyen, tennünk is kellene érte. Ildomos lenne háromhavonta lecserélni a fogkefénket, vagyis évente négyet kellene „elfogyasztunk” belőle. A fogkrémmel sem kellene spórolnunk, ha jót akarunk magunknak. A három tubus éves viszonylatban korántsem elegendő a megfelelő szájhigiéniához. Sajnálatos tény az is, hogy Magyarországon mind a nők, mind a férfiak jelentős számban halnak meg szájüregi rákban. Az intő jelek ellenére sem történt jelentős változás, továbbra is fogatlan nemzet vagyunk.

Hiányos fogsor nem csak egészségügyi problémák okozója lehet. Számos esetben kerülhetünk kellemetlen helyzetbe foghíjas mosolyunk miatt. Például egy randevún, vagy állásinterjún sem festünk csábosan, vagy bizalomgerjesztően.

A fogászati beavatkozások hazánkban is kétségkívül drágának számítanak, ám, ha odafigyelnénk magunkra sokkal olcsóbban megúszhatnánk. Hanyagságunknak és a nemtörődömségünknek bizony ára van, amit a pénztárcánk bán és a megítélésünk, hogy fogatlan nemzetnek számítunk, sem éppen szívmelengető.