Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Napok óta nyakunkon a hideg front. Az érzékenyebbek ilyenkor érzik ennek hatását. Fáj az ember feje, nehezebben pattan ki az ágyból reggelente. Sokan arra gondolunk, hogy túl az ünnepeken jobb lenne magunk mögött tudni a telet, kellemes napfényes tavaszi időjárás vidámabbá tenne bennünket. Remélhetőleg nem kell előkészíteni a téli hótaposó csizmát, ugyanakkor a fagyokra még hetekig számítani kell.

A gázórákat alaposan megpörgetheti a következő néhány nap hideg időjárása. Viszont az országnak nem kell félnie tavalyelőtti helyzethez képest, amikor is augusztus 1-től bejelentették a rezsicsökkentés csökkentését. Mi magyarok megtanultuk, hogyan is kell spórolni. A rezsicsökkentés csökkentése előtti évhez képest, már tavaly több mint húsz százalékkal csökkent itthon a légnemű energiahordozó felhasznált mennyisége. Nagyon beosztóan fűtünk idehaza. Nem mondom, hogy fagyoskodunk, de a kellemes 23 fokról sok ismerősöm 20-21-re csavarta le a termosztát kapcsolóját odahaza. A legfontosabb ugyanis az, hogy a rezsicsökkentés következtében meghúzott kedvezményes gázfogyasztás alatt maradjon a család. Így ugyanis 1 köbméter gáz ára 110 forint körül alakul, de ha átlépi valaki a határt, akkor drasztikusan a hétszeresére nő a fűtés ára köbméterenként. Ezt pedig jobb elkerülni. A minap néztem a nemzetközi gáz árakat. Ma már távolról sem kell rettegni attól, hogy az oroszok arany áron adják a légnemű halmazállapotú energiahordozót. Bőven 200 forint alatt alakul a fűtőgáz köbméterenkénti ára a külhoni piacokon. Azaz idehaza is lehetne csökkenteni akár a felére is, azt az egetverő versenypiaci árat, amely éppen hétszerese a kedvezményes tarifának. Ráadásul a hazai tározók is tele vannak. Egy szakmai honlap szerint kedden 85 százalékon állt ez a bizonyos érték. Vagyis minden adott az árcsökkentésre.