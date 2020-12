Pozitív megerősítést kapott a Tündérszépektől Bánfi Barbara Szilvia

Az Erdélyből Kecskemétre költöző Bánfi Barbara Szilvia a tavalyi Tündérszépek szépségversenyen indult és második helyezett lett megyénkben. A megméretés vágya vitte a kamera elé, de még többet kapott annál, mint amit várt: megerősítést, pozitív visszajelzéseket és szép emlékeket. Barbara mindenkit arra buzdít, hogy jelentkezzen a versenyre, mert ha nem is kerülhet be mindenki az első háromba, megtudhatják magukról az indulók, hogy a helyezéstől eltekintve is igazán szép nők.

– Hogyan gondol vissza a tavalyi megméretésre?

– Szeretném kiemelni, hogy nagyon kedvesek voltak a szervezők. Ez igaz arra, akivel a kapcsolatot tartottam és a fotósra is, aki a fényképeket készítette. Az első találkozás a fotózás volt, másodszorra akkor találkoztam a szervezőkkel, amikor a megyei második helyezésért vehettem át az elismerést és az ajándékot.

– Milyen céllal jelentkezett tavaly?

– Erdélyből származom, onnan költöztem Kecskemétre másfél éve. Otthon korábban modellkedtem és egy rádiós hirdetésben hallottam a Tündérszépek felhívásáról. Szerettem volna Kecskeméten is megméretni magamat és érdekelt az emberek visszajelzése is. Arra is kíváncsi voltam, hogy mennyi szép versenyzőtársam lesz.

– Elégedett a második hellyel?

– Teljesen. Itt azért az is fontos, hogy kinek hány ismerőse van a közösségi médiában, ezért úgy döntöttem, hogy nem osztom meg senkivel azt, hogy indultam, még a közeli ismerőseim sem tudták. Ennek ellenére lettem második helyezett, amivel nagyon elégedett vagyok. Jó érzés, hogy még ma is kapok üzeneteket azoktól, akik láttak a versenyben.

– Milyen üzeneteket kap?

– Szép üzeneteket és pozitív visszajelzéseket. Sok gratuláció érkezett és biztatást kaptam arra, hogy idén is jelentkezzem szépségversenyekre. Idén nem indulok, de annyi szép lány van a megyében, hogy biztos vagyok abban, hogy sok lesz a jelentkező.

– Mit üzen a mostani jelentkezőknek, vagy azoknak, akik az indulást fontolgatják?

– A magam példáját említeném. Nem a nyerni vágyás vitt arra, hogy jelentkezzek, csupán a pozitív visszajelzést szerettem volna kapni magamról, ezekben megerősödni, amit meg is kaptam. Ezért azt javaslom a lányoknak, hogy ha van lehetőségük, jelentkezzenek és álljanak a kamera elé. Ha pedig nem jutnak be az első háromba, akkor is tudják meg, hogy ettől függetlenül is szép nők. És ez a lényeg.