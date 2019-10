Carlos Santana kilenc év után visszatér Magyarországra

A világhírű mexikói-amerikai gitáros új turnéján Supernatural című albuma huszadik, az Abraxas ötvenedik évfordulóját ünnepli.

Kilenc év után jövőre visszatér Magyarországra Carlos Santana. A világhírű mexikói-amerikai gitáros új turnéján Supernatural című albuma huszadik, az Abraxas ötvenedik évfordulóját ünnepli, és 2020. március 19-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.

A tízszeres Grammy-díjas, háromszoros latin Grammy-díjas rocklegenda, a Rock and Roll Hírességek Csarnoka tagja jövő évi világkörüli koncertsorozatának címe Miraculous 2020, a tavaszi európai turné március 14-én Bolognában indul

– közölte a szervező Live Nation hétfőn.

Santana zenekarával ellátogat Németországba, az Egyesült Királyságba, Skandináviába, Svájcba, Lengyelországba, Ausztriába, Belgiumba, Írországba és Hollandiába is. A csapat (amelynek tagja a gitáros felesége, a dobos Cindy Blackman Santana is) a két évfordulós lemez, az Abraxas és a Supernatural, valamint az 1969-es woodstocki fesztivál sikerei mellett legújabb, idén nyáron megjelent Africa Speaks című albumáról is játszik dalokat.

„Úgy érzem, mintha újra húszéves lennék, amikor ezzel a bandával játszom, minden dalt megtöltünk energiával. Amikor felmegyünk a színpadra, tudjuk, hogy meg fogjuk érinteni a lelked, megtáncoltatunk, énekelni, üvölteni és nevetni fogsz, elhagyva a mindennapi terheket”

– fogalmazott Santana a turné kapcsán.

Santana egyesítette az amerikai gitárzenét a latin és a karibi zenei motívumokkal, de stílusában jelen van az afro-pop, az afro-beat, a blues, a folk, a soul, a dzsessz és sok más is. Pályafutása során több mint 90 millió lemezt adott el.

Zenekara 1966-ban alakult, bemutatkozó albumuk Santana címmel 1969-ben jelent meg, játszottak a woodstocki fesztiválon, az egy évvel később kiadott Abraxas című munka pedig már a világhírt is meghozta: a korongon szerepelt az Oye Como Va és a Black Magic Woman is, ezekkel tizenhat héten át vezette a slágerlistát és a lemez több millió példányban kelt el világszerte. A Santana III (1971) hasonlóan sikeres volt.

Immár több mint félévszázados karrierje alatt csaknem ugyanennyi sorlemezt adott ki, olyan klasszikus számok fűződnek a nevéhez, mint az Europa, az Evil Ways, a Samba Pa Ti, az Everybody’s Everything, a No One To Depend On vagy a Maria Maria. Pályafutása során játszott együtt John McLaughlinnal, Herbie Hancockkal, Eric Claptonnal, Jack DeJohnette-tel, Alice Coltrane-nel, John Lee Hookerrel, Wayne Shorterrel és Aretha Franklinnel is. A szakma az első három album mellett az újabb időszak három egymást követő munkáját, a Supenaturalt (1999), a Shamant (2002) és az All That I Am-et (2005) kezeli kiemelten.

Carlos Santana eddig tizenegy alkalommal járt Magyarországon, először 1983 májusában.

A Budapest Sportcsarnokban tartott koncertjének ráadásszünetében tudta meg, hogy fia született: másfél óra varázslat következett. 2004-ben az „újszülött” apja zenekarának billentyűseként járt Budapesten. 2008-ban az 56-osok terén rendezett Kapcsolat koncerten több mint 300 ezer ember előtt játszott. 2011-ben a Budapest Arénában tartott koncertjén azt javasolta a közönségnek, hogy a főváros állítson szobrot mesterének, Szabó Gábornak, aki megtanította őt bluest játszani.

Borítókép: Carlos Santana