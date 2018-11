Fókuszban az ingatlanvásárlás

Az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül az ingatlanpiac és az ingatlanvásárláshoz/építéshez kapcsolódó igények, lehetőségek. A Fókusz Takarék jóvoltából összefoglaljuk, hogy milyen pénzügyi lehetőségeik vannak az érdeklődőknek. Ebben Szűcs Sándor lesz a kalauzunk, a Fókusz Takarék értékesítési igazgató-helyettese.

– Mi mindenre érdemes figyelni, milyen financiális szempontokat kell szem előtt tartani, ha az ember ingatlanvásárlás előtt áll?

– Azt javaslom, hogy mielőtt beleszeretnénk egy ingatlanba, mindenképpen tájékozódjunk a lehetőségeinkről egy pénzintézetnél, ahol szakemberek nyújtanak ebben segítséget. Érdemes tudnunk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Számtalan megoldás közül választhatunk: CSOK, ami vissza nem térítendő támogatás vagy kamattámogatott lakáshitelek. Ha ezek nem volnának elegendőek új otthonunk megteremtésében, akkor milyen piaci hiteleket tudunk igénybe venni a jövedelem viszonyaink szerint és ezeket a hiteleket milyen feltétellel, fix vagy változó kamatozással. A fix kamatozásnak megvan az az előnye, hogy a futamidő bizonyos részéig vagy akár a teljes ideéig változatlan a törlesztőrészlet. A változónál a referencia időszaktól függően negyedévente, félévente vagy évente változhat, amit fizetnünk kell. Mindenkinek azt kell eldönteni, hogy milyen jövő képe van ezzel kapcsolatban. Nem lehet kijelenti, hogy melyik a jobb, ezt mindig az Ügyfélnek magának kell mérlegelni, miután egy teljes körű tájékoztatást kapott erről. Ugyanakkor elengedhetetlen tényező, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie az ingatlanoknak, és hogy mi mit tervezünk a jövőnkre akár családméret-növekedésben, akár pedig jövedelemviszony változásában.

– Ember legyen a talpán, aki a jelenlegi építőipari helyzetben eligazodik. Hogyan tud segíteni ebben egy pénzügyi szakember?

– Ha nem is magában az építőipar helyzetében tudunk segíteni, de abban igen, hogy új otthonba költözni kívánó Ügyfelünk dilemmáit végigvegyük. A céljairól folyamatosan konzultáljunk, hiszen csak ebben az esetben van lehetőségünk gyors és hatékony megoldást találni. Vásárlás vagy építés, új vagy használt, lakás vagy ház, vidéken vagy esetleg városban. Mielőtt elindul valaki és beleszeret egy ingatlanba helytől, mérettől, bármitől függetlenül, érdemes előtte megnézni, hogy milyen lehetőségei vannak pénzügyileg. Itt ugye jellemzően a hitelekről beszélünk, támogatásokról, de nagyon sok esetben egyébként a jövő kalibrálása is fontos mind pénzügyileg, mind pedig életvitel szempontjából. Meghatározó szempont, hogy az új otthonba mikor költözünk be. Az ügyfél hitelképességéről, akár az ingatlan tulajdonságainak figyelembe vételével teljes körű tájékoztatást tudunk adni, ezzel segítve Ügyfeleink döntését.

– Amennyiben hitel mellett döntünk az ingatlan vásárlásakor mire kell figyelni?

– Egy ingatlan vonatkozásában több tényezőt kell figyelembe venni a hiteligénylőnek. Egyrészt, hogy az ingatlannak milyen értéke van, amit szeretne megvenni. Másrészt, az igénylőnek a jövedelemviszonyai ma milyenek, milyenek voltak a múltban és mi várható a jövőben. Harmad részt pedig, hogy milyen típusú támogatásokat, esetleg fejlesztési forrásokat szeretne ehhez az ingatlanhoz igénybe venni. Én mindenkinek azt javaslom, hogy mielőtt bármilyen döntést hozna, bármilyen vételi ajánlatot tenne, bármilyen elkötelezettséget produkálna, előtte tájékozódjon róla, hogy neki milyen lehetőségei vannak. Akár hitelfelvétel tekintetében, akár támogatások tekintetében, és hogy ezeket hogyan tudja illeszteni ahhoz az ingatlanelképzeléshez, ami ma a fejében van és szeretne.

– Legyünk pragmatikusak. Gyakorlatilag akkor ha az ügyfél bemegy a Fókusz Takarékba és elmondja, hogy ő 42 éves, szeretne igénybe venni CSOK-ot, amúgy KATA-s vállalkozó. Ebben az esetben elmondjátok Neki, hogy milyen lehetőségei vannak?

– Pontosan. Amennyiben nincs még konkrét ingatlan a képben, csak elképzelések, meg tudjuk mondani, hogy mennyi hitelre lehet jogosult, mik azok a lehetőségek, amiket igénybe tud venni. Pontosan milyen pénzügyi kereket és az új otthonra vonatkozó elvárások, amivel el tud indulni biztonsággal ingatlant nézni. Ez az a partneri viszony, az a támogatói pénzintézeti magatartás, ami miatt ügyfeleink bizalommal fordulnak a Fókuszhoz és ajánlani tudom minden érdeklődőnek.

Információs vonal: 06-76/900-190

Fontos tudni, hogy a lakások vásárlása vagy építése során felvett hitelek THM-e 2,60%-tól 9,67%-ig tart, részletes tájékoztatásért forduljanak bizalommal Kollégáimhoz.